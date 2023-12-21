***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.11.2014 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin bağlı ortaklığı Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.'nin ("Petlim") sermaye artırımına katıldığı ve söz konusu şirketin sermayesinin 150.000.000 TL'ye ulaştığı duyurulmuştu. Bu defa bağlı ortaklığımız Petlim'in 21.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda, şirket sermayesinin 150.000.000 TL'den 3.015.800.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili olarak 21.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda da şirketimizin işbu sermaye artırımına, toplam 2.713.750.000 TL'nin nakit verilen borç kaynaklı alacaklarımızdan karşılanmasıyla katılmasına ve bu husustaki gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. Petlim'in söz konusu Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ve sermaye artırımının tescilini takiben Şirketimizin Petlim sermayesindeki payı %93,47 olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227903BIST