***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2023 21:49
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.11.2014 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin bağlı ortaklığı Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.'nin ("Petlim") sermaye artırımına katıldığı ve söz konusu şirketin sermayesinin 150.000.000 TL'ye ulaştığı duyurulmuştu. Bu defa bağlı ortaklığımız Petlim'in 21.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda, şirket sermayesinin 150.000.000 TL'den 3.015.800.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili olarak 21.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda da şirketimizin işbu sermaye artırımına, toplam 2.713.750.000 TL'nin nakit verilen borç kaynaklı alacaklarımızdan karşılanmasıyla katılmasına ve bu husustaki gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. Petlim'in söz konusu Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ve sermaye artırımının tescilini takiben Şirketimizin Petlim sermayesindeki payı %93,47 olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227903
BIST
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18:057.765
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,10
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.790
18:0529,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0273
|Açılış
|: 29,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0038
18:0532,1946
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,3302
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1946
En Düşük
31,8351
18:051.916,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.916,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
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1.918,17
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|4.470.324
|% 10,00
|
|PKENT
|228,80
|146.914.388
|% 10,00
|
|KRONT
|14,52
|60.680.560
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|71.162.121
|% 10,00
|
|KENT
|490,00
|3.354.518
|% 9,99
|
|PRZMA
|30,42
|11.007.114
|% -10,00
|
|KBORU
|42,90
|1.559.885.200
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|109.652.843
|% -9,99
|
|SRVGY
|301,75
|132.752.808
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|1.570.894.839
|% -9,99
|
|THYAO
|245,00
|9.873.105.410
|% 1,28
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|TUPRS
|152,50
|3.430.815.502
|% 1,87
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|EKGYO
|7,20
|1.481.972.933
|% 1,12
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|BEGYO
|2,76
|335.607.376
|% 1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1475
|29,1560
|% 0,09
|
|Euro
|32,1458
|32,1809
|% 0,99
|
|Sterlin
|36,8651
|37,0500
|% 0,51
|
|Frank
|33,8774
|34,0814
|% 0,84
|
|Riyal
|7,7491
|7,7880
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,32
|24,35
|% 0,66
|
|Platin
|966,04
|968,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,69
|1.218,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,19
|79,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,07
|2.043,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 7, 773 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 70, 224.00 milyon TL de
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17:58SMART
Yüzde 9.96 oranında artışla 36.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 507, 961 adet işlem
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17:57PAPIL
Yüzde 9.09 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 666 adet işlem
-
17:56PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 228.80 lira fiyatla işlem gören hissede 692, 012 adet işlem
-
17:55AKSEN
Yüzde 7.57 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 671, 030 adet işlem