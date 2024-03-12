***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan TONBUL, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 no'lu maddesi (g) fıkrası uyarınca bağımsızlık kriterine konu olan toplam 6 yıllık süresinin dolması sebebiyle, 12 Mart 2024 tarihi itibarıyla istifa ederek görevinden ayrıldığını bildirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258133BIST