***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 09:10
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yıl sonu finansal tabloları 26.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Açıklanan finansal tablolara ilaveten söz konusu döneme ilişkin yatırımcı sunumu da şirketimizin internet sitesinde (www.petkim.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. 2023 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yatırımcı sunumunda, SPK'nın 28.12.2023 tarihli Kararı'na uygun olarak Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Şirketimizin TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal verileri esas alınmıştır. Bu bilgilere ilave olarak, SPK'nın 07.03.2024 tarihli İlke Kararı doğrultusunda Şirketimiz finansal raporları ile aynı sorumluluk esaslarına tabi olmak üzere yatırımcı ve analistler tarafından sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için, geçmiş dönemlerde yatırımcı sunumlarında kullanılan seçilmiş gösterge niteliğindeki kalemler için tarihi maliyetlere göre hazırlanan verilere de yer verilmiştir. Söz konusu ilave bilgiler, sadece bu döneme özgü olarak açıklanmış olup, bağımsız denetimden geçmemiş, yönetim raporlaması kapsamında hazırlanan bilgileri içermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262314
BIST
'
18:109.029
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
0
En Yüksek
0
18:1032,1739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0673
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1798
En Düşük
32,0860
18:1034,9474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0648
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9749
En Düşük
34,8188
18:102.247,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,14
|Açılış
|: 2.247,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.249,73
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:10
|BRKVY
|229,30
|26.175.249
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,76
|1.270.703
|% 0,00
|
|ICUGS
|15,42
|3.647.015
|% 0,00
|
|TUREX
|42,34
|48.359.906
|% 0,00
|
|ZRGYO
|5,95
|12.709.759
|% 0,00
|
|BRKVY
|229,30
|26.175.249
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,76
|1.270.703
|% 0,00
|
|ICUGS
|15,42
|3.647.015
|% 0,00
|
|TUREX
|42,34
|48.359.906
|% 0,00
|
|ZRGYO
|5,95
|12.709.759
|% 0,00
|
|ALVES
|69,55
|2.286.370.769
|% 0,00
|
|MOGAN
|20,14
|2.133.328.741
|% 0,00
|
|PATEK
|138,20
|1.921.075.563
|% 0,00
|
|ASTOR
|96,10
|1.658.244.520
|% 0,00
|
|REEDR
|55,00
|1.228.328.211
|% 0,00
|
|MOGAN
|20,14
|2.133.328.741
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,03
|218.392.724
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,04
|202.378.191
|% 0,00
|
|AGROT
|32,38
|1.216.604.624
|% 0,00
|
|ALVES
|69,55
|2.286.370.769
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1674
|32,1739
|% 0,21
|
|Euro
|34,9298
|34,9474
|% 0,19
|
|Sterlin
|41,0427
|41,2484
|% 0,09
|
|Frank
|36,0561
|36,2368
|% -0,06
|
|Riyal
|8,6524
|8,6958
|% 0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,59
|24,63
|% 0,66
|
|Platin
|904,26
|906,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,83
|1.010,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,17
|86,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,92
|2.172,26
|% 0,66
|