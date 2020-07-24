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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.07.2020 15:42
GÜNCEL HABERLER



***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS1747548532
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2018
Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2018 Evet
2 28.01.2019 Evet
3 26.07.2019 Evet
4 24.01.2020 Evet
5 24.07.2020 Evet
6
7
8
9
10
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 500 milyon USD nominal değerli, 5 yıllık vadeli tahvillerinin 5 nolu kuponlarının ödemesi için 14.687.500 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861628


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.211,20 40.412.005 % 10,00  
CEOEM 4,84 60.385.389 % 10,00  
EGEEN 797,50 157.631.885 % 10,00  
BFREN 887,80 22.025.611 % 10,00  
DARDL 13,31 4.205.694 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7061 8,7498 % 0,19  
Frank 7,3765 7,4209 % 0,19  
Riyal 1,8205 1,8296 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.895 6,99  
Altın Gr. 417 417 1,60  
Cumhuriyet 2.716 2.739 14,90  
Tam 2.798 2.812 17,30  
Yarım 1.358 1.375 7,50  
Çeyrek 681 688 3,70  
Gümüş.Ons 22,60 22,64 0,01  
Gümüş Gr. 4,97 4,97 -0,00  
B. Petrol 43,53 43,53 0,20  
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