***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 26.01.2023Vade (Gün Sayısı) 1.826Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS1747548532Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2018Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.07.2018 Evet2 28.01.2019 Evet3 26.07.2019 Evet4 24.01.2020 Evet5 24.07.2020 Evet6 25.01.2021 Evet7 26.07.2021 Evet8 26.01.2022 Evet9 26.07.2022 Evet10Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch B 18.07.2022 HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarŞirketimizin 500 milyon ABD Doları nominal değerli, 5 yıllık vadeli tahvillerinin 9 nolu kuponlarının ödemesi için 14.687.500 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047885BIST