***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.07.2022 18:29
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.12.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS1747548532
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2018
Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2018 Evet
2 28.01.2019 Evet
3 26.07.2019 Evet
4 24.01.2020 Evet
5 24.07.2020 Evet
6 25.01.2021 Evet
7 26.07.2021 Evet
8 26.01.2022 Evet
9 26.07.2022 Evet
10
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch B 18.07.2022 Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
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Ek Açıklamalar
Şirketimizin 500 milyon ABD Doları nominal değerli, 5 yıllık vadeli tahvillerinin 9 nolu kuponlarının ödemesi için 14.687.500 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047885
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