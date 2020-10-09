***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.112.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.534.400.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 2.111.999.999,999 422.400.000,000 20,00000 A Grubu A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 NâmaC Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019 0,001Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 2.112.000.000 422.400.000,000 20,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 ve 8Ek Açıklamalar02.10.2020 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %20'si oranında bedelsiz payın ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda- 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 2.112.000.000- TL çıkarılmış sermayesinin 2.534.400.000- TL'ye yükseltilmesine,- 422.400.000 TL'lik artışın 2019 yılı karından karşılanmasına,- Bedelsiz olarak ihraç edilecek payların 9. Tertip A grubu nama olmasına,- Ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye %20 oranında bedelsiz hisse dağıtılmasına,- Bu dağıtımın, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden yapılmasına,- Konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880592BIST