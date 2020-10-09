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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.10.2020 19:22
GÜNCEL HABERLER



***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.112.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.534.400.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 2.111.999.999,999 422.400.000,000 20,00000 A Grubu A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019 0,001

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.112.000.000 422.400.000,000 20,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 ve 8

Ek Açıklamalar
02.10.2020 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %20'si oranında bedelsiz payın ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda
- 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 2.112.000.000- TL çıkarılmış sermayesinin 2.534.400.000- TL'ye yükseltilmesine,
- 422.400.000 TL'lik artışın 2019 yılı karından karşılanmasına,
- Bedelsiz olarak ihraç edilecek payların 9. Tertip A grubu nama olmasına,
- Ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye %20 oranında bedelsiz hisse dağıtılmasına,
- Bu dağıtımın, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden yapılmasına,
- Konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880592


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Tam 3.220 3.300 45,01  
Yarım 1.556 1.596 21,77  
Çeyrek 781 798 10,88  
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