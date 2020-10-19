***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.10.2020 18:13
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artışına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.112.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.534.400.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 2.111.999.999,999 422.400.000,000 20,00000 A Grubu A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019 0,001
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.112.000.000 422.400.000,000 20,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 ve 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.10.2020
SPK Başvuru Tarihi 19.10.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.10.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamız
09.10.2020 tarihinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere, 2.112.000.000 TL'den 2.534.400.000 TL'ye artırılmasına ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882437
BIST