***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artışına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.112.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.534.400.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 2.111.999.999,999 422.400.000,000 20,00000 A Grubu A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 NâmaC Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019 0,001Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 2.112.000.000 422.400.000,000 20,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 ve 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.10.2020SPK Başvuru Tarihi 19.10.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalarİlgi: 09.10.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamız09.10.2020 tarihinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere, 2.112.000.000 TL'den 2.534.400.000 TL'ye artırılmasına ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882437BIST