GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.02.2020 09:29
GÜNCEL HABERLER



***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İlkay ÇETİN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 30.03.2012 0232 6161240/4438 yatirimci.iliskileri@petkim.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818527


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:07121.180
Değişim :  1,15% |  1.382,12
Açılış :  119.940  
Önceki Kapanış :  119.798  
En Yüksek
121.321 En Düşük
119.229
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 13,17 160.526.718 % 19,95  
QNBFB 59,00 600.620 % 14,01  
ASELS 28,12 1.752.882.599 % 13,57  
ESCOM 3,92 34.531.202 % 12,00  
GARFA 5,39 13.298.807 % 10,68  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7818 7,8208 % 0,10  
Frank 6,1422 6,1792 % -0,03  
Riyal 1,5992 1,6072 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.562 1.563 -5,95  
Altın Gr. 303 303 -0,61  
Cumhuriyet 2.007 2.038 -8,00  
Tam 1.999 2.049 -8,74  
Yarım 966 991 -4,23  
Çeyrek 485 495 -2,12  
Gümüş.Ons 17,47 17,51 -0,17  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
B. Petrol 55,26 55,26 1,25  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru