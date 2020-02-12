***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.02.2020 09:29
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İlkay ÇETİN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 30.03.2012 0232 6161240/4438 yatirimci.iliskileri@petkim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818527
BIST
12:07121.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.382,12
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.321
En Düşük
119.229
12:076,0284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,0210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0428
En Düşük
6,0002
12:076,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,5999
En Düşük
6,5491
12:07302,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,91
|Açılış
|: 302,56
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,04
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|160.526.718
|% 19,95
|
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ASELS
|28,12
|1.752.882.599
|% 13,57
|
|ESCOM
|3,92
|34.531.202
|% 12,00
|
|GARFA
|5,39
|13.298.807
|% 10,68
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|TRCAS
|3,79
|276.888.910
|% -8,01
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|LINK
|27,52
|503.489
|% -4,18
|
|IHGZT
|4,30
|1.381
|% -4,02
|
|ASELS
|28,12
|1.752.882.599
|% 13,57
|
|THYAO
|14,62
|1.133.901.295
|% 2,24
|
|TRCAS
|3,79
|276.888.910
|% -8,01
|
|ODAS
|2,18
|231.846.706
|% 0,93
|
|HALKB
|7,13
|200.825.203
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,66
|197.021.707
|% 0,61
|
|ODAS
|2,18
|231.846.706
|% 0,93
|
|IHLGM
|1,33
|140.594.793
|% -0,75
|
|THYAO
|14,62
|1.133.901.295
|% 2,24
|
|TRCAS
|3,79
|276.888.910
|% -8,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7818
|7,8208
|% 0,10
|
|Frank
|6,1422
|6,1792
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5992
|1,6072
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.563
|-5,95
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.007
|2.038
|-8,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|-8,74
|
|Yarım
|966
|991
|-4,23
|
|Çeyrek
|485
|495
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|1,25
|