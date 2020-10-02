***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2020 18:59
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ANAR MAMMADOV GENEL MÜDÜR - RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
LEVENT KOCAGÜL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKAN YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ -
ELCHIN IBADOV RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ MALİ İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli STAR CFO
HALUK URUL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ PETROKİMYA ÜRETİM BİRİMİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI Diğer
ERGÜN BİNBOĞA RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TEKNİK SERVİSLER BAŞKAN YARDIMCISI Diğer - STAR ÜRETİM BİRİMİ BAŞKAN YARDIMCISI
AGSHIN SALIMOV RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TİCARET BAŞKAN YARDIMCISI Diğer İKMAL, İHRACAT ve PETROKİMYA SATIŞ YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ
İBRAHİM KADIOĞLU RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ MÜKEMMELLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI Diğer PETKİM İŞ OPTİMİZASYONU VE İŞ ZEKASI KOORDİNATÖRÜ -
MATIN KHALILLI RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ BAŞKAN YARDIMCISI Diğer SOCAR TURKEY ENERJİ AŞ. Stratejik Satınalma ve Tedarik Zinciri Grup Direktörü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878115
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
18:057,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7852
En Düşük
7,7250
18:059,1274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0297
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
18:05476,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,72
|Açılış
|: 476,23
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|9,02
|142.734.607
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|3.257.319
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.711.239
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.618.522
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.535.226
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TACTR
|13,96
|2.494.303
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|843.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.919.258
|% -9,98
|
|KSTUR
|178,70
|1.495.898
|% -9,97
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|ASELS
|18,40
|1.291.221.299
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,62
|604.245.636
|% 3,18
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7727
|7,7774
|% 0,41
|
|Euro
|9,1000
|9,1274
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0365
|10,0869
|% 0,90
|
|Frank
|8,4206
|8,4713
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0685
|2,0789
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-5,02
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|0,04
|
|B. Petrol
|39,46
|39,46
|-1,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
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17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS