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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2020 18:59
GÜNCEL HABERLER



***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ANAR MAMMADOV GENEL MÜDÜR - RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
LEVENT KOCAGÜL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKAN YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ -
ELCHIN IBADOV RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ MALİ İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli STAR CFO
HALUK URUL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ PETROKİMYA ÜRETİM BİRİMİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI Diğer
ERGÜN BİNBOĞA RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TEKNİK SERVİSLER BAŞKAN YARDIMCISI Diğer - STAR ÜRETİM BİRİMİ BAŞKAN YARDIMCISI
AGSHIN SALIMOV RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TİCARET BAŞKAN YARDIMCISI Diğer İKMAL, İHRACAT ve PETROKİMYA SATIŞ YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ
İBRAHİM KADIOĞLU RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ MÜKEMMELLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI Diğer PETKİM İŞ OPTİMİZASYONU VE İŞ ZEKASI KOORDİNATÖRÜ -
MATIN KHALILLI RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ BAŞKAN YARDIMCISI Diğer SOCAR TURKEY ENERJİ AŞ. Stratejik Satınalma ve Tedarik Zinciri Grup Direktörü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878115


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Altın Gr. 476 476 1,21  
Cumhuriyet 3.143 3.190 0,00  
Tam 3.129 3.208 3,37  
Yarım 1.512 1.552 1,63  
Çeyrek 758 776 0,81  
Gümüş.Ons 23,80 23,84 0,02  
Gümüş Gr. 5,96 5,96 0,04  
B. Petrol 39,46 39,46 -1,47  
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