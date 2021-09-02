Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2021 20:17



***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Emre Can YÜCEOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 09.03.2020 02326161240/2844 yatirimci.iliskileri@socar.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205773/700749
Merve Cansın KAPLAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 12.10.2020 02326161240/3849 yatirimci.iliskileri@socar.com.tr

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 09.07.1990 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZAR
TAHVİL (YURT DIŞI) 26.01.2018 İRLANDA İRLANDA BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL (YURT DIŞI) 500000000 USD Yurtdışı 22.12.2017 22.12.2018 Yurtdışı Satış

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SOCAR(STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REPUBLIC) 1.315.987.130,84 TRY 51,92
DİĞER 1.218.412.869,16 TRY 48,08
TOPLAM 2534400000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961574


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.469
Değişim :  -0,71% |  -10,45
Açılış :  1.480  
Önceki Kapanış :  1.479  
En Yüksek
1.482 En Düşük
1.465
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 129,80 1.364.066 % 10,00  
YEOTK 22,00 253.594 % 10,00  
OYLUM 4,40 34.698.073 % 10,00  
TGSAS 16,19 43.420.444 % 9,99  
ARMDA 58,35 6.793.360 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3145 8,3161 % 0,51  
Euro 9,8664 9,9071 % 0,57  
Sterlin 11,4843 11,5419 % 0,60  
Frank 9,0536 9,1081 % 0,41  
Riyal 2,2092 2,2203 % 0,42  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.828 17,88  
Altın Gr. 488 488 6,88  
Cumhuriyet 3.219 3.268 23,00  
Tam 3.208 3.289 27,04  
Yarım 1.551 1.591 13,08  
Çeyrek 778 796 6,54  
Gümüş.Ons 24,70 24,74 0,82  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,24  
B. Petrol 72,56 72,56 -0,47  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru