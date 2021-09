***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEmre Can YÜCEOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 09.03.2020 02326161240/2844 yatirimci.iliskileri@socar.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205773/700749Merve Cansın KAPLAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 12.10.2020 02326161240/3849 yatirimci.iliskileri@socar.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 09.07.1990 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZARTAHVİL (YURT DIŞI) 26.01.2018 İRLANDA İRLANDA BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASIOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTAHVİL (YURT DIŞI) 500000000 USD Yurtdışı 22.12.2017 22.12.2018 Yurtdışı SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SOCAR(STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REPUBLIC) 1.315.987.130,84 TRY 51,92DİĞER 1.218.412.869,16 TRY 48,08TOPLAM 2534400000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961574BIST