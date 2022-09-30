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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.09.2022 08:05
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Emre Can YÜCEOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 09.03.2020 02326161240/2844 yatirimci.iliskileri@socar.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205773/700749
Selin KOZAN POTUROĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 30.09.2022 02123050059 yatirimci.iliskileri@socar.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209703/702025




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066250


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.529,40 47.325.719 % 10,00  
UZERB 46,94 811.733 % 9,98  
ZOREN 3,55 314.408.648 % 9,23  
CANTE 128,40 58.309.575 % 8,35  
ARASE 142,10 78.965.074 % 8,06  
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12:27 Alış Satış %  
Dolar 18,5481 18,5513 % 0,25  
Euro 18,2003 18,2128 % 0,31  
Sterlin 20,6629 20,7665 % 0,75  
Frank 18,9309 19,0450 % 0,21  
Riyal 4,9240 4,9487 % 0,32  
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12:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.671 10,50  
Altın Gr. 996 996 8,12  
Cumhuriyet 6.633 6.733 53,00  
Tam 6.669 6.745 13,00  
Yarım 3.245 3.297 6,00  
Çeyrek 1.627 1.649 3,00  
Gümüş.Ons 19,12 19,15 0,31  
Gümüş Gr. 11,41 11,42 0,20  
B. Petrol 88,36 88,36 1,18  
Seans Raporu 12:27
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