***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2022 08:05
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Emre Can YÜCEOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 09.03.2020 02326161240/2844 yatirimci.iliskileri@socar.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205773/700749
Selin KOZAN POTUROĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 30.09.2022 02123050059 yatirimci.iliskileri@socar.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209703/702025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066250
BIST
12:273.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,40
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
12:2718,5513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0455
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
12:2718,2128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0554
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
12:27996,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,82
|Açılış
|: 996,75
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler12:27
|BFREN
|1.529,40
|47.325.719
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,55
|314.408.648
|% 9,23
|
|CANTE
|128,40
|58.309.575
|% 8,35
|
|ARASE
|142,10
|78.965.074
|% 8,06
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ENSRI
|19,27
|58.214.630
|% -5,91
|
|ISGYO
|6,37
|1.930.522.838
|% -4,21
|
|THYAO
|68,35
|1.281.191.269
|% -0,36
|
|SASA
|67,70
|1.012.570.824
|% 2,81
|
|VESTL
|39,38
|890.311.902
|% 4,40
|
|ALARK
|56,15
|853.355.888
|% -0,27
|
|ISGYO
|6,37
|1.930.522.838
|% -4,21
|
|ODAS
|6,16
|750.058.047
|% 3,70
|
|TSKB
|2,43
|272.692.668
|% -3,19
|
|EKGYO
|3,80
|387.910.950
|% -0,52
|
|ZOREN
|3,55
|314.408.648
|% 9,23
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5481
|18,5513
|% 0,25
|
|Euro
|18,2003
|18,2128
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,6629
|20,7665
|% 0,75
|
|Frank
|18,9309
|19,0450
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9240
|4,9487
|% 0,32
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|10,50
|
|Altın Gr.
|996
|996
|8,12
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|53,00
|
|Tam
|6.669
|6.745
|13,00
|
|Yarım
|3.245
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,20
|
|B. Petrol
|88,36
|88,36
|1,18
|