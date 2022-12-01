***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.12.2022 18:27
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ANAR MAMMADOV GENEL MÜDÜR - RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
LEVENT KOCAGÜL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKAN YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ -
ELCHIN IBADOV RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli STAR CFO
HALUK URUL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ OPERASYON BAŞKAN YARDIMCISI Diğer
ERGÜN BİNBOĞA RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TEKNİK SERVİSLER BAŞKAN YARDIMCISI Diğer - STAR ÜRETİM BİRİMİ BAŞKAN YARDIMCISI
İBRAHİM KADIOĞLU RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ MÜKEMMELLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI Diğer PETKİM İŞ OPTİMİZASYONU VE İŞ ZEKASI KOORDİNATÖRÜ -
MATIN KHALILLI RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ BAŞKAN YARDIMCISI Diğer SOCAR TURKEY ENERJİ AŞ. Stratejik Satınalma ve Tedarik Zinciri Grup Direktörü -
SERAL ERKUT RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE BAŞKAN YARDIMCISI Diğer İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Direktörü -
JAVID BADALBAYLI RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TİCARET BAŞKAN YARDIMCISI Diğer Stratejik Pazarlama ve Ticari Destek Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083740
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1642
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
18:051.076,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 16,07
|Açılış
|: 1.076,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|404,80
|4.552.405.933
|% 10,00
|
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.568.758
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.324.551
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.888.252
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,30
|4.338.454
|% -7,24
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|AKBNK
|17,43
|3.156.268.250
|% 0,69
|
|ALARK
|84,50
|1.024.749.074
|% 0,48
|
|ALKIM
|43,42
|678.886.080
|% 6,63
|
|AKSA
|87,25
|386.489.393
|% 2,17
|
|AEFES
|63,30
|329.550.260
|% -1,56
|
|AKBNK
|17,43
|3.156.268.250
|% 0,69
|
|AKGRT
|3,76
|179.024.521
|% -1,05
|
|ALKIM
|43,42
|678.886.080
|% 6,63
|
|AKENR
|5,52
|69.349.868
|% -1,08
|
|AFYON
|8,23
|103.936.129
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6253
|18,6391
|% 0,04
|
|Euro
|19,5466
|19,5552
|% 0,81
|
|Sterlin
|22,7656
|22,8798
|% 1,67
|
|Frank
|19,7318
|19,8506
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9416
|4,9664
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|25,48
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.078
|17,41
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.185
|7.253
|98,00
|
|Yarım
|3.485
|3.546
|48,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.772
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,47
|13,49
|0,19
|
|B. Petrol
|88,83
|88,83
|1,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
-
17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem