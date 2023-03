***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerANAR MAMMADOV GENEL MÜDÜR - RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜRLEVENT KOCAGÜL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKAN YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ -HALUK URUL RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ OPERASYON BAŞKAN YARDIMCISI DiğerERGÜN BİNBOĞA RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TEKNİK SERVİSLER BAŞKAN YARDIMCISI Diğer - STAR ÜRETİM BİRİMİ BAŞKAN YARDIMCISIİBRAHİM KADIOĞLU RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ MÜKEMMELLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI Diğer PETKİM İŞ OPTİMİZASYONU VE İŞ ZEKASI KOORDİNATÖRÜ -MATIN KHALILLI RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ BAŞKAN YARDIMCISI Diğer SOCAR TURKEY ENERJİ AŞ. Stratejik Satınalma ve Tedarik Zinciri Grup Direktörü -SERAL ERKUT RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE BAŞKAN YARDIMCISI Diğer İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Direktörü -ZIYA KANGARLI RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ TİCARET BAŞKAN YARDIMCISI Diğer - -AHMET GÜLHAN RAFİNERİ ve PETROKİMYA İŞ BİRİMİ MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli Finansal Kontrol ve Analiz DirektörüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiPETLİM LİMANCILIK TİC.A.Ş Limancılık hizmetleri 150.000.000,00 105.000.000,00 TRY 70 BAĞLI ORTAKLIKSOCAR POWER ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Enerji 90.000.000,00 8.910.000,00 TRY 9,9 İŞTİRAKPETKİM SPECIALITIES MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ SAN. VE TİC. A.Ş Mühendislik plastikleri (masterbach.compund) 500.000,00 500.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123125BIST