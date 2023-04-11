***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSÜLEYMAN GASIMOV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 08.05.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi SOCAR EKONOMİK KONULARDAN SORUMLU BŞK. YRD. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -KANAN NAJAFOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 09.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi SOCAR Başkan Yardımcısı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiZAUR GURBANOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi SOCAR Başkan Yardımcısı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiTEYMUR ABASGULIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli - SOCAR Türkiye Mali İşler Başkanı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET CELAL SAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli - SOCAR Türkiye Hukuk Başkanı Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSİBEL UĞUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli - SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMURAT ZAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli Değil - T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Evet 0 C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055049 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıBEKİR EMRE HAYKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.09.2022 İcrada Görevli Değil - Özelleştirme İdaresi Başkanı Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055049 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıNESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Üniversitede Öğretim Görevlisi ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055049 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136603BIST