***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2023 18:20
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
PETLİM LİMANCILIK TİC.A.Ş Limancılık hizmetleri 150.000.000,00 105.000.000,00 TRY 70 BAĞLI ORTAKLIK
SOCAR POWER ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Enerji 90.000.000,00 8.910.000,00 TRY 9,9 İŞTİRAK
PETKİM SPECIALITIES MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ SAN. VE TİC. A.Ş Mühendislik plastikleri (masterbach.compund) 500.000,00 500.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
RAFİNERİ HOLDİNG A.Ş. Şirketin esas amacı yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım,finansman,organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde gerçekleştirmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler. 17298720253 3459744051 TRY 20 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198775
BIST