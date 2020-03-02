***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
02.03.2020 08:10
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
2020/5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 02/03/2020
KARAR SAYISI : 2020 / 5 02/03/2020
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ
BEYANIMIZDIR
a) 31.12.2019 tarihinde sona eren döneme ait bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ile bunlara ait açıklamaları içeren dipnotların tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Anar MAMMADOV Mehmet CEYLAN Mehmet BOSTAN
Genel Müdür Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823174
BIST
10:37109.014
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 3.020,10
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.268
En Düşük
108.301
10:376,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0310
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2593
En Düşük
6,1999
10:376,8719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8360
|
6,9305
En Düşük
6,8533
10:37320,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 3,75
|Açılış
|: 320,12
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,92
|101.943.267
|% 14,97
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|VKING
|3,00
|75.396
|% 14,50
|
|OYAYO
|4,38
|11.917.306
|% 12,89
|
|DERAS
|3,57
|2.243.756
|% 12,26
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|AYCES
|10,55
|89.281
|% -3,21
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|THYAO
|12,08
|210.236.744
|% 2,81
|
|ASELS
|28,72
|163.068.522
|% 4,44
|
|KARSN
|1,92
|101.943.267
|% 14,97
|
|GARAN
|9,87
|94.300.360
|% 3,89
|
|ODAS
|2,07
|59.703.762
|% 5,61
|
|KARSN
|1,92
|101.943.267
|% 14,97
|
|ODAS
|2,07
|59.703.762
|% 5,61
|
|IHLGM
|1,29
|28.668.011
|% 6,61
|
|EKGYO
|1,44
|29.984.674
|% 3,60
|
|YKBNK
|2,36
|47.245.598
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9553
|7,9952
|% -0,13
|
|Frank
|6,4252
|6,4639
|% -0,12
|
|Riyal
|1,6525
|1,6608
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.601
|22,07
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|51,02
|51,02
|1,35
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