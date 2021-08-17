***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.08.2021 07:31
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2021
Karar Sayısı
28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 17/08/2021 KARAR SAYISI : 2021/28 17/08/2021 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR a) 30.06.2021 tarihinde sona eren döneme ait sınırlı incelemeden geçmiş Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ile bunlara ait açıklamaları içeren dipnotların ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal raporların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Anar MAMMADOV Mehmet CEYLAN Mehmet BOSTAN Genel Müdür Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958516
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.462
En Düşük
1.451
18:058,4639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0100
|Açılış
|: 8,4730
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|Önceki Kapanış
|: 8,5200
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8,4798
En Düşük
8,4381
18:059,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0109
|Açılış
|: 9,9700
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|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
9,9952
En Düşük
9,9460
18:05487,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,74
|Açılış
|: 487,62
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
488,02
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|8,36
|2.007.637
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.510.868
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|512.113
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.763.392
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|13.145.957
|% -10,00
|
|KGYO
|6,98
|41.951.643
|% -9,94
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% -9,88
|
|PRZMA
|4,57
|9.526.655
|% -7,49
|
|UZERB
|33,80
|298.675
|% -7,30
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 1,53
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 7,74
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 7,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4618
|8,4639
|% 0,12
|
|Euro
|9,9725
|9,9795
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,6741
|11,7326
|% 0,05
|
|Frank
|9,2344
|9,2900
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2508
|2,2621
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,37
|
|Altın Gr.
|487
|488
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,03
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|-0,01
|
Seans Raporu
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17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 56 artarak (% 0.48 ) 1, 570
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Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem