***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.09.2022 20:12
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komiteler ve üyelikleri belirlenmiştir Denetimden Sorumlu Komite, Sn. Murat ZAMAN (Başkan) ve Sn. (Üye), Neslihan TONBUL
Kurumsal Yönetim Komitesi, Sn. (Başkan), Sn. Kanan NAJAFOV (Üye), Sn. Mehmet Celal SAVAŞ (Üye), Sn. Sibel UĞUR (Üye) ve Tebliğ'in 11.2 maddesine göre Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Emre Can YÜCEOĞLU (Üye), Neslihan TONBUL
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sn. Bekir Emre HAYKIR (Başkan), Sn. (Üye) ve Sn. Teymur ABASGULİYEV (Üye). Zaur GURBANOV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060773
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
18:0518,0630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0303
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05996,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,16
|Açılış
|: 996,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
995,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2164
|18,2265
|% 0,06
|
|Euro
|18,0488
|18,0630
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,9381
|21,0431
|% 0,05
|
|Frank
|18,4334
|18,5444
|% -0,48
|
|Riyal
|4,8343
|4,8585
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-8,65
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-5,37
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.743
|6.837
|25,00
|
|Yarım
|3.286
|3.337
|6,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,00
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,85
|92,85
|-2,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
-
17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
-
17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem