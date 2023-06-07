***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komiteler ve üyelikleri belirlenmiştir Denetimden Sorumlu Komite, Sn. Murat ZAMAN (Başkan) ve Sn. Neslihan TONBUL (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi, Sn. Neslihan TONBUL (Başkan), Sn. Kanan NAJAFOV (Üye), Sn. Mehmet Celal SAVAŞ (Üye), Sn. Sibel UĞUR (Üye) ve Tebliğ'in 11.2 maddesine göre Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Emre Can YÜCEOĞLU (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sn. Bekir Emre HAYKIR (Başkan), Sn. Zaur GURBANOV (Üye) ve Sn. Teymur ABASGULİYEV (Üye).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156904BIST