***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.06.2023 20:40
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komiteler ve üyelikleri belirlenmiştir Denetimden Sorumlu Komite, Sn. Murat ZAMAN (Başkan) ve Sn. Neslihan TONBUL (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi, Sn. Neslihan TONBUL (Başkan), Sn. Kanan NAJAFOV (Üye), Sn. Mehmet Celal SAVAŞ (Üye), Sn. Sibel UĞUR (Üye) ve Tebliğ'in 11.2 maddesine göre Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Emre Can YÜCEOĞLU (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sn. Bekir Emre HAYKIR (Başkan), Sn. Zaur GURBANOV (Üye) ve Sn. Teymur ABASGULİYEV (Üye).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156904
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