PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8246
|7,8639
|% -1,09
|Frank
|6,5677
|6,6073
|% -1,43
|Riyal
|1,6719
|1,6803
|% -0,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|12,24
|Altın Gr.
|323
|323
|2,64
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|Tam
|2.134
|2.187
|19,43
|Yarım
|1.031
|1.058
|9,40
|Çeyrek
|517
|529
|4,70
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,77
|-0,07
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|-0,01
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|2,12
Seans Raporu
- 16:21XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4698, 27 artarak (% 4.13 ) 118, 472
- 16:21XU100 Endeks 97, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 23 üstünde . İşlem hacmi 7, 814.00 milyon TL de
- 16:21YGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 0.44 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 707, 837 adet işlem
- 16:20SILVR Yüzde 8.89 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 424 adet işlem
- 16:19DESPC Yüzde 7.92 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 093, 827 adet işlem