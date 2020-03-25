***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 10:00
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831905
BIST
13:0590.774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.487,42
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
89.922
13:056,4065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0157
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
13:056,9463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
13:05334,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,63
|Açılış
|: 334,36
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RHEAG
|1,43
|738.099
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|48.644.913
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|694.401
|% 10,00
|
|EPLAS
|11,22
|52.094
|% 10,00
|
|ISKUR
|276.710,50
|276.711
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|11
|% -8,33
|
|IHGZT
|3,25
|423.775
|% -7,14
|
|QNBFL
|150,50
|7.608.391
|% -5,41
|
|SALIX
|5,18
|9.288
|% -4,07
|
|ARSAN
|2,39
|10.034.044
|% -4,02
|
|THYAO
|8,79
|645.220.507
|% 6,03
|
|ASELS
|23,70
|615.677.227
|% 3,77
|
|GARAN
|7,83
|531.034.926
|% 3,30
|
|ISFIN
|3,01
|198.669.115
|% 1,69
|
|YKBNK
|1,93
|176.038.496
|% 1,58
|
|ODAS
|1,29
|121.753.729
|% 1,57
|
|YKBNK
|1,93
|176.038.496
|% 1,58
|
|THYAO
|8,79
|645.220.507
|% 6,03
|
|KRDMD
|1,97
|137.279.396
|% 1,55
|
|EKGYO
|1,17
|80.059.622
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6357
|7,6740
|% 1,53
|
|Frank
|6,5125
|6,5518
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6990
|1,7075
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.624
|1,77
|
|Altın Gr.
|332
|334
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,47
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,04
|
|B. Petrol
|27,27
|27,27
|0,12
|