***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2020 10:41
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841004
BIST
11:33100.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 107,15
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.579
11:336,9919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9919
En Düşük
6,9716
11:337,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
11:33383,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 383,91
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,64
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|9,46
|2.304.248
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|3.848.823
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|36.363.881
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|RTALB
|20,36
|7.187.019
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|IHGZT
|4,03
|48.317
|% -5,62
|
|KRSTL
|1,90
|37.685.684
|% -5,47
|
|PKENT
|156,20
|140.366
|% -4,99
|
|SOKM
|11,69
|348.030.281
|% -3,39
|
|THYAO
|10,52
|211.909.727
|% -1,22
|
|ODAS
|1,79
|188.900.073
|% 3,47
|
|GARAN
|8,33
|179.975.739
|% 0,24
|
|MPARK
|16,56
|161.978.336
|% 1,60
|
|ODAS
|1,79
|188.900.073
|% 3,47
|
|IHLGM
|1,09
|99.754.189
|% 3,81
|
|CEMAS
|1,09
|98.457.401
|% 2,83
|
|ADESE
|1,51
|107.118.243
|% 7,86
|
|AVOD
|2,71
|117.343.005
|% 8,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6751
|8,7187
|% 0,24
|
|Frank
|7,1635
|7,2066
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-0,31
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.514
|-1,00
|
|Tam
|2.521
|2.576
|-1,00
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|-0,50
|
|Çeyrek
|616
|630
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,19
|23,19
|0,45
|
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