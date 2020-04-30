***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:04
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841397
BIST
11:19101.665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 69,18
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:196,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:197,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0429
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6025
En Düşük
7,5375
11:19385,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,87
|Açılış
|: 385,70
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|19.782.769
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|28.100.163
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|5.199.584
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|11.725.949
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|10.365.885
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|34.051.668
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|271.710.885
|% 0,28
|
|THYAO
|10,69
|237.510.204
|% 0,66
|
|GARAN
|8,38
|206.259.871
|% -0,36
|
|ASELS
|27,46
|179.242.227
|% 0,22
|
|TUPRS
|91,10
|144.739.559
|% 2,47
|
|PETKM
|3,61
|271.710.885
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,08
|76.856.758
|% 0,00
|
|ODAS
|1,82
|121.779.020
|% -1,62
|
|ADESE
|1,60
|96.789.523
|% 3,90
|
|YKBNK
|2,12
|72.730.918
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6811
|8,7246
|% 0,47
|
|Frank
|7,1563
|7,1994
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8527
|1,8620
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|3,33
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,70
|
|Tam
|2.535
|2.590
|16,00
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|25,95
|25,95
|1,73
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