***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:10
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETUN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847138
BIST
10:21105.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 545,36
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
10:216,7899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7656
10:217,4736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:21375,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,38
|Açılış
|: 375,74
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,91
|2.913.579
|% 9,83
|
|PENGD
|3,82
|36.445.827
|% 9,77
|
|KENT
|508,80
|4.416.210
|% 7,43
|
|BIZIM
|14,92
|43.027.763
|% 7,34
|
|DOCO
|399,90
|61.284.786
|% 5,57
|
|CMENT
|31,68
|585.501
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|16.478.027
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.166.406
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.258.179
|% -9,97
|
|THYAO
|12,94
|696.599.131
|% 4,95
|
|PGSUS
|60,30
|219.633.095
|% 2,03
|
|GARAN
|7,66
|129.679.710
|% 0,26
|
|TUPRS
|86,45
|106.016.184
|% 3,04
|
|ASELS
|30,26
|94.430.715
|% 0,60
|
|THYAO
|12,94
|696.599.131
|% 4,95
|
|EKGYO
|1,46
|53.006.002
|% 2,10
|
|ZOREN
|1,45
|45.277.776
|% 5,07
|
|KRDMD
|2,55
|54.098.896
|% 1,19
|
|AVOD
|3,94
|69.066.674
|% 4,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3018
|8,3435
|% 0,26
|
|Frank
|6,9804
|7,0224
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8014
|1,8104
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|10,64
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.470
|23,60
|
|Tam
|2.512
|2.534
|24,30
|
|Yarım
|1.226
|1.239
|11,90
|
|Çeyrek
|613
|620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,29
|17,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,79
|0,03
|
|B. Petrol
|33,80
|33,80
|-0,94
|