***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 11:29
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875248
BIST
14:181.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:187,4967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:188,8939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:18473,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,37
|Açılış
|: 473,16
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:18
|VAKFN
|4,01
|14.204.734
|% 1.159,05
|
|AKMGY
|46,44
|10.100.946
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,14
|31.074.033
|% -9,06
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|KRDMA
|5,22
|122.184.094
|% -5,78
|
|SASA
|16,94
|530.207.299
|% 4,12
|
|PETKM
|4,38
|409.730.356
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,15
|387.614.330
|% 1,29
|
|SISE
|6,41
|362.915.624
|% 0,94
|
|AVOD
|3,94
|228.090.751
|% 7,07
|
|IHLAS
|1,08
|160.978.984
|% 2,86
|
|KRDMD
|3,15
|387.614.330
|% 1,29
|
|PETKM
|4,38
|409.730.356
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,80
|155.424.808
|% -0,55
|
|ADESE
|2,19
|162.500.307
|% 3,30
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4915
|7,4967
|% 0,09
|
|Euro
|8,8896
|8,8939
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,6865
|9,7351
|% 0,61
|
|Frank
|8,2367
|8,2863
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9911
|2,0011
|% -0,02
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,36
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|19,72
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|9,54
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,77
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,42
|41,42
|0,89
|