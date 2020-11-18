***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 10:00
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889014
BIST
11:181.275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 15,14
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.277
En Düşük
1.264
11:187,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:189,1877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0499
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:18467,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,40
|Açılış
|: 467,15
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:18
|LINK
|47,32
|5.126.091
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.238.796
|% 9,98
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|ARTI
|6,76
|435.337
|% 9,92
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|4.836.466
|% -9,94
|
|GARAN
|8,67
|1.199.095.437
|% 2,97
|
|YKBNK
|2,74
|525.357.144
|% 2,62
|
|KRDMD
|4,33
|525.284.878
|% 3,59
|
|AKBNK
|6,16
|311.238.896
|% 2,84
|
|THYAO
|11,60
|243.354.398
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,74
|525.357.144
|% 2,62
|
|GARAN
|8,67
|1.199.095.437
|% 2,97
|
|KRDMD
|4,33
|525.284.878
|% 3,59
|
|EKGYO
|1,92
|200.685.671
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,48
|106.270.445
|% 1,37
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7193
|7,7276
|% 0,36
|
|Euro
|9,1785
|9,1877
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,2272
|10,2785
|% 0,53
|
|Frank
|8,4492
|8,5001
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0527
|2,0630
|% 0,29
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,76
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,04
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,31
|