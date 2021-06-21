***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 10:21
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETUN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943298
BIST
11:451.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,96
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.378
11:458,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0334
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7816
En Düşük
8,7218
11:4510,4365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0687
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4471
En Düşük
10,3648
11:45503,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 7,59
|Açılış
|: 503,02
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,52
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler11:45
|OZBAL
|10,12
|7.531.790
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.890.705
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.144.959
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,60
|6.105.464
|% 8,86
|
|CLEBI
|229,10
|69.146.099
|% 8,68
|
|BERA
|15,24
|1.934.032
|% -9,98
|
|BAGFS
|13,99
|6.082.208
|% -9,97
|
|ORMA
|28,36
|88.880
|% -9,97
|
|SNPAM
|13,16
|10.462
|% -9,92
|
|UZERB
|40,86
|256.723
|% -9,76
|
|THYAO
|14,62
|698.026.563
|% 0,55
|
|GARAN
|8,09
|324.154.041
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,08
|276.505.114
|% 0,97
|
|KRDMD
|6,80
|210.938.819
|% 0,15
|
|GSRAY
|4,06
|196.911.268
|% 2,78
|
|EKGYO
|2,08
|276.505.114
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,14
|142.039.929
|% -0,47
|
|THYAO
|14,62
|698.026.563
|% 0,55
|
|GSRAY
|4,06
|196.911.268
|% 2,78
|
|GARAN
|8,09
|324.154.041
|% -0,86
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7682
|8,7707
|% 0,38
|
|Euro
|10,4331
|10,4365
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,1074
|12,1681
|% 0,65
|
|Frank
|9,4865
|9,5437
|% 0,60
|
|Riyal
|2,3329
|2,3446
|% 0,44
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|20,87
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,65
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-2,56
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-1,24
|
|Çeyrek
|795
|813
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,10
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,27
|