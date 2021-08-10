***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2021 15:42
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956910
BIST
16:301.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.441
En Düşük
1.426
16:308,6168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0215
|Açılış
|: 8,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:3010,1077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0535
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:30478,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,76
|Açılış
|: 478,43
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,65
BIST En Aktif Hisseler16:28
|KARYE
|11,88
|104.156.262
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.005.466
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.409.759
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.766.146
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.143.969
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.922.286
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,42
|129.213.983
|% -9,72
|
|MRSHL
|243,00
|3.872.941
|% -8,47
|
|CMBTN
|218,10
|12.690.823
|% -7,51
|
|SISE
|8,35
|1.127.403.300
|% 2,08
|
|EREGL
|19,80
|1.123.229.726
|% -3,51
|
|GARAN
|9,19
|1.061.213.888
|% 0,55
|
|GENIL
|15,44
|877.435.219
|% 7,97
|
|KRDMD
|7,99
|722.263.563
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,48
|438.045.534
|% 1,64
|
|SISE
|8,35
|1.127.403.300
|% 2,08
|
|GARAN
|9,19
|1.061.213.888
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,87
|190.846.235
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,99
|722.263.563
|% 0,25
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6193
|8,6219
|% -0,19
|
|Euro
|10,0999
|10,1051
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,8929
|11,9525
|% -0,22
|
|Frank
|9,3000
|9,3560
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2912
|2,3027
|% -0,18
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-4,02
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.180
|3.228
|-29,00
|
|Tam
|3.162
|3.242
|-29,06
|
|Yarım
|1.528
|1.568
|-14,06
|
|Çeyrek
|767
|784
|-7,03
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,29
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,74
|
Seans Raporu
16:28
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16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 86 artarak (% 0.64 ) 1, 548
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16:37DERHL
Yüzde 4.50 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 519, 685 adet işlem
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16:36VERTU
Yüzde 7.40 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 636, 687 adet işlem
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16:34XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 11, 554.00 milyon TL de