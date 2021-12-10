***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 10:02
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982573
BIST
18:052.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,27
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.036
En Düşük
2.034
18:0513,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0549
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
18:0515,6361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0403
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
18:05790,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,21
|Açılış
|: 790,45
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|16,83
|6.683.560
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|3.853.529
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|NIBAS
|12,10
|3.670.511
|% 5,77
|
|ISBTR
|43.000,00
|86.000
|% 4,09
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|5.825.536
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,12
|34.874
|% -5,78
|
|COSMO
|8,99
|8.118
|% -2,92
|
|UZERB
|35,90
|24.807
|% -2,92
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 0,00
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% 0,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% 0,00
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% 0,00
|
|TSKB
|1,63
|421.532.571
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8395
|13,8480
|% 0,44
|
|Euro
|15,6325
|15,6449
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,2778
|18,3695
|% 0,56
|
|Frank
|14,9319
|15,0219
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6846
|3,7031
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,36
|
|Altın Gr.
|790
|790
|3,01
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,00
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|-0,26
|