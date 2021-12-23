***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 17:51
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985849
BIST
17:521.795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -8,89
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:5211,2965
En Yüksek
|Değişim
|: -7,33%
|| -0,8934
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:5212,8199
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -1,0202
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:52660,51
En Yüksek
|Değişim
|: -6,68%
|| -47,29
|Açılış
|: 659,59
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:50
|PENTA
|359,70
|32.346.487
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.903.633
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.207.812
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|93.645.467
|% 9,97
|
|OZRDN
|8,06
|11.435.338
|% 9,96
|
|DZGYO
|2,34
|84.720.042
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|246.622.625
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.765.684
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.904.329
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,76
|3.858.874.100
|% -1,01
|
|SISE
|12,80
|2.948.503.212
|% -3,61
|
|EREGL
|25,68
|2.375.493.261
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,86
|1.882.705.049
|% -4,73
|
|THYAO
|18,99
|1.787.176.098
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,54
|1.658.047.800
|% 1,72
|
|GARAN
|11,76
|3.858.874.100
|% -1,01
|
|SISE
|12,80
|2.948.503.212
|% -3,61
|
|KRDMD
|8,86
|1.882.705.049
|% -4,73
|
|DOHOL
|2,71
|549.308.167
|% -2,52
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2433
|11,2451
|% -7,75
|
|Euro
|12,7317
|12,8110
|% -7,44
|
|Sterlin
|15,2195
|15,2959
|% -6,36
|
|Frank
|12,3296
|12,4039
|% -6,73
|
|Riyal
|3,0235
|3,0387
|% -6,67
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,30
|
|Altın Gr.
|659
|659
|-48,63
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,32
|8,33
|-0,63
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,28
|
Seans Raporu
17:50
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17:59GWIND
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17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
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17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
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17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem