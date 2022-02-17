***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 11:38
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002329
BIST
13:042.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,50
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
13:0413,6318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0349
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6318
En Düşük
13,5639
13:0415,5095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0284
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
13:04826,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 8,41
|Açılış
|: 826,90
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler13:02
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.042.436
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.389.354
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.435.964
|% 9,93
|
|CEOEM
|19,19
|69.847.103
|% 8,97
|
|PKENT
|640,80
|1.371.312
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|2.753.755
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.172.409
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|9.542.075
|% -9,87
|
|DZGYO
|3,03
|20.890.506
|% -9,82
|
|THYAO
|29,80
|3.773.427.137
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,84
|1.061.327.442
|% -0,25
|
|TUPRS
|194,40
|814.771.820
|% -0,61
|
|EREGL
|28,56
|765.489.668
|% 1,35
|
|TAVHL
|40,54
|537.667.488
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,05
|524.469.750
|% 1,00
|
|THYAO
|29,80
|3.773.427.137
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,84
|1.061.327.442
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,34
|200.751.478
|% -0,85
|
|PETKM
|8,26
|429.166.180
|% 0,12
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6208
|13,6272
|% 0,22
|
|Euro
|15,4945
|15,5077
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,4778
|18,5705
|% 0,28
|
|Frank
|14,7290
|14,8177
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6205
|3,6386
|% 0,23
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|13,86
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,30
|
|Cumhuriyet
|5.496
|5.579
|84,00
|
|Tam
|5.467
|5.603
|79,97
|
|Yarım
|2.642
|2.710
|38,68
|
|Çeyrek
|1.325
|1.355
|19,34
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|0,07
|
|B. Petrol
|93,16
|93,16
|-1,65
|