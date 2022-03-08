***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2022 16:11
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008304
BIST
16:292.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 19,46
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:2914,5313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1591
|Açılış
|: 14,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:2915,8631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2171
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:29940,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 17,70
|Açılış
|: 940,34
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,14
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:27
|KOZAA
|25,52
|397.635.175
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.239.499.257
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.807.741
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.762.987
|% 9,92
|
|SANEL
|7,56
|4.675.496
|% -7,35
|
|GWIND
|6,19
|71.855.014
|% -5,64
|
|USAK
|1,40
|40.624.448
|% -5,41
|
|KRTEK
|11,21
|14.190.115
|% -5,16
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|14,79
|4.889.006.290
|% 2,35
|
|THYAO
|25,78
|4.124.645.951
|% -0,46
|
|EREGL
|34,84
|2.176.046.677
|% 0,75
|
|ASELS
|25,96
|1.937.851.022
|% 6,83
|
|GARAN
|11,73
|1.719.982.163
|% -0,17
|
|KRDMD
|14,79
|4.889.006.290
|% 2,35
|
|YKBNK
|3,64
|835.917.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|434.191.293
|% 1,43
|
|ODAS
|1,39
|227.018.195
|% 2,96
|
|THYAO
|25,78
|4.124.645.951
|% -0,46
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5203
|14,5248
|% 1,06
|
|Euro
|15,8202
|15,8641
|% 1,39
|
|Sterlin
|18,9670
|19,0621
|% 0,98
|
|Frank
|15,5889
|15,6828
|% 0,81
|
|Riyal
|3,8628
|3,8822
|% 1,16
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|18,38
|
|Altın Gr.
|940
|940
|17,63
|
|Cumhuriyet
|6.236
|6.330
|199,00
|
|Tam
|6.207
|6.363
|206,18
|
|Yarım
|3.000
|3.078
|99,74
|
|Çeyrek
|1.505
|1.539
|49,86
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,24
|0,40
|
|B. Petrol
|128
|128
|5,16
|