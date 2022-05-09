***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.05.2022 11:06
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027688
BIST
14:032.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,16
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:0315,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0783
|Açılış
|: 15,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0405
En Düşük
14,9241
14:0315,8470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0728
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8660
En Düşük
15,7132
14:03898,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,15
|Açılış
|: 898,06
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:01
|BOSSA
|52,50
|15.121.983
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.674
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,97
|26.571.740
|% 9,94
|
|BRKSN
|9,84
|2.687.686
|% 9,94
|
|DEVA
|36,54
|98.495.299
|% -7,82
|
|BJKAS
|3,78
|15.484.978
|% -5,50
|
|KUYAS
|6,15
|17.101.519
|% -5,38
|
|AYES
|21,26
|118.634
|% -5,26
|
|SANFM
|37,74
|15.608.745
|% -4,70
|
|THYAO
|42,46
|2.291.259.871
|% 0,19
|
|KRDMD
|16,11
|2.007.850.522
|% 4,07
|
|SISE
|19,50
|1.659.971.338
|% 0,57
|
|EREGL
|33,14
|1.178.637.799
|% 0,61
|
|TUPRS
|244,90
|1.105.124.214
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,67
|533.449.283
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,11
|2.007.850.522
|% 4,07
|
|YKBNK
|4,77
|534.634.839
|% -1,45
|
|KARSN
|5,56
|514.203.729
|% 2,21
|
|SISE
|19,50
|1.659.971.338
|% 0,57
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0086
|15,0281
|% 0,56
|
|Euro
|15,8348
|15,8505
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,4912
|18,5839
|% 0,60
|
|Frank
|15,0842
|15,1750
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9934
|4,0134
|% 0,56
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-24,96
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.140
|-64,00
|
|Tam
|6.021
|6.174
|-61,33
|
|Yarım
|2.910
|2.986
|-29,67
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|-14,83
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,22
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,43
|