***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2022 11:10
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059243
BIST
11:383.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -24,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:3818,2088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:3818,3067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:38994,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,27
|Açılış
|: 994,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:38
|DOGUB
|10,46
|12.514.647
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|126.643.918
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|VAKBN
|7,96
|1.476.166.625
|% 8,89
|
|PRKME
|12,97
|29.242.435
|% 8,72
|
|MTRKS
|52,80
|1.566.470
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,26
|13.265.886
|% -6,81
|
|THYAO
|71,35
|2.432.657.860
|% -2,39
|
|HALKB
|9,21
|2.376.595.173
|% 6,84
|
|PETKM
|14,29
|1.758.499.616
|% -0,90
|
|VAKBN
|7,96
|1.476.166.625
|% 8,89
|
|GARAN
|22,38
|1.199.568.280
|% -2,70
|
|HALKB
|9,21
|2.376.595.173
|% 6,84
|
|EKGYO
|4,08
|1.037.081.117
|% 1,75
|
|VAKBN
|7,96
|1.476.166.625
|% 8,89
|
|YKBNK
|6,99
|1.058.724.753
|% -0,71
|
|PETKM
|14,29
|1.758.499.616
|% -0,90
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1928
|18,2088
|% 0,13
|
|Euro
|18,2841
|18,3067
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,0108
|21,1161
|% -0,33
|
|Frank
|18,5502
|18,6620
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8190
|4,8432
|% -0,11
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-10,01
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.696
|6.749
|-25,00
|
|Yarım
|3.263
|3.300
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|-1,51
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:52XU100
Endeks 3, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 24, 325.00 milyon TL de
-
11:52TUPRS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 345.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 582 adet işlem
-
11:50TUPRS
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 345.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 820, 307 adet işlem
-
11:49KONTR
Yüzde -79.45 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 441, 320 adet işlem
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KCHOL, GARAN