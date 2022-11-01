***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 13:23
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075860
BIST
14:334.072
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 92,82
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:3318,6252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:3318,5058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1022
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:33990,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 14,09
|Açılış
|: 990,96
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
991,03
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:33
|AKCNS
|48,40
|57.790.950
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.525.117
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.347.670
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.949.132
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,83
|93.985.767
|% -8,84
|
|PNSUT
|46,62
|69.096.572
|% -8,41
|
|VERTU
|32,86
|137.970.736
|% -8,21
|
|LIDER
|48,80
|125.640.245
|% -7,92
|
|PETUN
|44,32
|51.058.552
|% -7,86
|
|THYAO
|102,90
|3.917.610.981
|% 1,58
|
|SASA
|128,80
|3.190.542.942
|% 7,15
|
|SISE
|33,64
|2.327.668.063
|% 1,26
|
|ASELS
|33,58
|2.110.786.366
|% 4,22
|
|EKGYO
|4,53
|1.922.351.504
|% 2,72
|
|EKGYO
|4,53
|1.922.351.504
|% 2,72
|
|YKBNK
|9,50
|1.641.907.518
|% 3,15
|
|ISCTR
|9,53
|1.384.848.212
|% 2,25
|
|AKBNK
|15,06
|1.878.463.032
|% 3,01
|
|DOHOL
|6,12
|753.733.311
|% 2,68
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6252
|% 0,10
|
|Euro
|18,4996
|18,5058
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,4286
|21,5360
|% 0,79
|
|Frank
|18,6860
|18,7986
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,11
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|20,81
|
|Altın Gr.
|990
|991
|13,68
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|43,00
|
|Tam
|6.652
|6.709
|58,00
|
|Yarım
|3.241
|3.277
|28,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,96
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,47
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|1,16
|
Seans Raporu
14:33
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14:48GOLTS
Yüzde 5.84 oranında artışla 123.20 lira fiyatla işlem gören hissede 542, 656 adet işlem
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14:47IMASM
Yüzde 5.89 oranında artışla 115.10 lira fiyatla işlem gören hissede 294, 019 adet işlem
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14:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KOZAA, SAHOL
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14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 84 artarak (% 2.40 ) 3, 587
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14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDATA, NTGAZ, BRLSM, AKCNS, BALAT, VAKKO, BRKSN, MZHLD