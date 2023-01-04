***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:08
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092978
BIST
13:025.616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -10,98
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
13:0218,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
18,8040
En Düşük
18,6882
13:0219,9214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1553
|Açılış
|: 14,6669
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4271
|
19,9545
En Düşük
19,7379
13:021.121,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 16,00
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:02
|BRKO
|6,05
|2.778.826
|% 10,00
|
|QNBFL
|130,90
|403.696
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|11.790.409
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|68.993.086
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|30.840.460
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|54.315.849
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.722.545
|% -9,97
|
|DIRIT
|5,71
|661.096
|% -9,94
|
|MARTI
|6,08
|3.321.103
|% -9,93
|
|ATLAS
|3,44
|6.168.264
|% -9,47
|
|EKGYO
|9,51
|5.112.285.045
|% 0,96
|
|EREGL
|42,68
|4.823.687.060
|% 1,04
|
|THYAO
|147,00
|3.886.700.396
|% -0,27
|
|ASELS
|66,85
|3.424.127.569
|% -3,26
|
|ENKAI
|35,38
|2.808.571.653
|% 0,97
|
|EKGYO
|9,51
|5.112.285.045
|% 0,96
|
|KRDMD
|19,18
|2.751.142.522
|% 1,97
|
|YKBNK
|11,86
|1.656.577.983
|% 1,11
|
|ISCTR
|12,96
|1.531.341.137
|% 2,29
|
|PETKM
|20,24
|2.401.196.140
|% -1,17
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7367
|18,7431
|% 0,11
|
|Euro
|19,9080
|19,9214
|% 0,79
|
|Sterlin
|22,5415
|22,6545
|% 0,90
|
|Frank
|20,1462
|20,2676
|% 1,16
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|23,21
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|15,95
|
|Cumhuriyet
|7.526
|7.640
|56,00
|
|Tam
|7.563
|7.621
|46,00
|
|Yarım
|3.663
|3.725
|22,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,66
|14,69
|0,26
|
|B. Petrol
|80,59
|80,59
|-1,51
|