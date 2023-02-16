***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 13:01
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114264
BIST
14:235.036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 85,06
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
14:2318,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
14:2320,2054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0472
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
14:231.113,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.113,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler14:21
|OYAKC
|30,14
|207.306.649
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.235.800
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|9.064.868
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.537.229
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|33.670.873
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|47.339.429
|% -10,00
|
|SKTAS
|3,44
|25.339.959
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.315.837
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|498.856.799
|% -9,94
|
|EPLAS
|37,32
|24.298.824
|% -9,86
|
|THYAO
|141,50
|6.502.006.709
|% 1,14
|
|EREGL
|43,86
|5.004.170.765
|% 6,15
|
|TUPRS
|628,80
|3.739.941.454
|% 9,38
|
|KRDMD
|19,23
|2.985.766.731
|% 9,95
|
|SISE
|44,62
|2.723.303.911
|% 4,50
|
|KRDMD
|19,23
|2.985.766.731
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,21
|2.547.071.576
|% 0,25
|
|YKBNK
|9,21
|1.422.312.340
|% 3,02
|
|EKGYO
|7,42
|938.209.978
|% 3,06
|
|EREGL
|43,86
|5.004.170.765
|% 6,15
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8444
|18,8506
|% 0,01
|
|Euro
|20,1853
|20,1961
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6491
|22,7626
|% 0,18
|
|Frank
|20,3470
|20,4696
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0105
|5,0357
|% 0,03
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,54
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,12
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.580
|7.630
|-5,00
|
|Yarım
|3.703
|3.734
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|-0,05
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:36SASA
Yüzde 6.60 oranında artışla 108.20 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 808, 796 adet işlem
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14:35NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.04 lira fiyatla işlem gören hissede 476, 096 adet işlem
-
14:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 49 artarak (% 2.00 ) 4, 519
-
14:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, KRDMD, CIMSA, NIBAS, BRKO, SAMAT, BUCIM, BVSAN, GOLTS, KONYA
-
14:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, MACKO, HATEK, SKTAS