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***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

23.08.2023 16:47
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [PETUN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188674


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KENT 532,50 10.653.195 % 10,00  
TETMT 1.422,40 18.148.402 % 10,00  
AKYHO 4,18 86.111.799 % 10,00  
SAFKR 29,48 75.476.356 % 10,00  
ALFAS 819,60 1.697.193.019 % 10,00  
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Euro 29,5661 29,5923 % 0,37  
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Altın Ons 1.916 1.916 18,80  
Altın Gr. 1.678 1.678 20,32  
Cumhuriyet 11.510 11.684 93,00  
Tam 11.277 11.374 55,00  
Yarım 5.656 5.705 19,00  
Çeyrek 2.819 2.852 9,00  
Gümüş.Ons 24,13 24,15 0,74  
Gümüş Gr. 21,19 21,20 0,74  
B. Petrol 82,31 82,31 -1,72  
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