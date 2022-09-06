***PETUN* *NTGAZ* *ULUSE* *ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.09.2022 18:26
***PETUN******NTGAZ******ULUSE******ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALKA, NTGAZ, PETUN, ULUSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALKA.E,NTGAZ.E,PETUN.E ve ULUSE.E payları 07/09/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/10/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060697
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
18:0518,0878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05998,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,77
|Açılış
|: 998,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
996,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2177
|18,2278
|% 0,07
|
|Euro
|18,0772
|18,0878
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,9562
|21,0613
|% 0,14
|
|Frank
|18,4534
|18,5645
|% -0,37
|
|Riyal
|4,8346
|4,8588
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-7,52
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.753
|6.847
|35,00
|
|Yarım
|3.291
|3.342
|11,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-3,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
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17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
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17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
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17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem