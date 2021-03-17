***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2021 16:35
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.03.2021 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2020 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918793
BIST
16:281.565
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:27
|EUHOL
|3,63
|20.932.868
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.761.646
|% 10,00
|
|LUKSK
|68,25
|20.211.228
|% 9,99
|
|TRILC
|23,56
|159.970.845
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.223.441
|% 9,98
|
|DAGI
|2,89
|37.099.301
|% -8,83
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|ACSEL
|23,40
|11.205.163
|% -6,33
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|DAGHL
|15,32
|1.925.954
|% -5,08
|
|SISE
|8,00
|1.578.548.112
|% 2,43
|
|GARAN
|8,79
|1.140.796.162
|% -0,79
|
|THYAO
|14,65
|1.053.739.218
|% -0,61
|
|KARSN
|4,44
|837.881.046
|% 3,98
|
|KCHOL
|24,20
|803.676.430
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,21
|463.621.845
|% -1,78
|
|SISE
|8,00
|1.578.548.112
|% 2,43
|
|KARSN
|4,44
|837.881.046
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,69
|405.822.504
|% -0,74
|
|GSRAY
|4,43
|611.267.145
|% 7,00
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,5007
|7,5046
|% 0,26
|
|Euro
|8,9359
|8,9410
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4118
|10,4640
|% 0,39
|
|Frank
|8,0646
|8,1132
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9965
|2,0065
|% 0,30
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,11
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-4,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|-4,89
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|-2,37
|
|Çeyrek
|671
|686
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,01
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|B. Petrol
|67,36
|67,36
|-1,03
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