***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 03.02.2021 tarihli kararı ile, Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda sona eriyor olmasından dolayı, sürenin uzatılması amacı ile esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin, ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.SaygılarımızlaPINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907419BIST