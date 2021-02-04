***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.02.2021 11:23
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 03.02.2021 tarihli kararı ile, Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda sona eriyor olmasından dolayı, sürenin uzatılması amacı ile esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin, ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907419
BIST
12:361.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,93
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
12:367,1390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0255
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1367
12:368,5756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0500
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5706
12:36417,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,92
|Açılış
|: 417,15
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
416,16
BIST En Aktif Hisseler12:34
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.631.694
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.785.880
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,80
|9.491.299
|% -4,67
|
|SEKUR
|32,50
|11.621.885
|% -4,41
|
|GLBMD
|9,25
|3.764.313
|% -3,55
|
|TSGYO
|6,65
|7.885.017
|% -3,48
|
|SISE
|7,77
|763.336.105
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,06
|687.484.335
|% 2,62
|
|GARAN
|10,07
|515.924.573
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,50
|494.354.699
|% -0,79
|
|PETKM
|5,19
|335.217.741
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,50
|494.354.699
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,62
|315.830.476
|% 0,38
|
|SISE
|7,77
|763.336.105
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,97
|292.736.378
|% -1,33
|
|KRDMD
|7,06
|687.484.335
|% 2,62
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1370
|7,1417
|% -0,32
|
|Euro
|8,5717
|8,5757
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6803
|9,7289
|% -0,53
|
|Frank
|7,8890
|7,9365
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8995
|1,9090
|% -0,16
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-18,50
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-44,00
|
|Tam
|2.760
|2.830
|-38,99
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-18,85
|
|Çeyrek
|669
|684
|-9,43
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|58,74
|58,74
|0,05
|