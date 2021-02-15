***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.02.2021 13:44
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/02//2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 09.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1553 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909616
BIST
15:041.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,54
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:046,9704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0653
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:048,4565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0695
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:04407,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,10
|Açılış
|: 407,89
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:02
|VAKFN
|12,32
|12.369.706
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|160.721.719
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,80
|2.089.201.471
|% 1,11
|
|SASA
|37,62
|1.446.259.101
|% 9,30
|
|THYAO
|12,30
|944.452.550
|% 2,50
|
|TCELL
|17,01
|610.261.217
|% 2,04
|
|GARAN
|10,00
|561.220.124
|% 0,81
|
|GSDHO
|2,73
|320.944.449
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|231.542.187
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|246.333.227
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,45
|137.903.812
|% 0,69
|
|PETKM
|5,01
|440.286.100
|% 0,60
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9674
|6,9711
|% -0,92
|
|Euro
|8,4512
|8,4567
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,6656
|9,7141
|% -0,52
|
|Frank
|7,7983
|7,8452
|% -0,75
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% -0,90
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,20
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-21,55
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,43
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,21
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,03
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|0,94
|
Seans Raporu
15:02
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