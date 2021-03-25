***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.03.2021 17:05
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920515
BIST
17:121.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:127,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:129,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0544
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:12444,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,39
|Açılış
|: 444,18
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:12
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|58.451.789
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.595.997
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.043.640
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,12
|3.032.456.201
|% -1,11
|
|SASA
|47,44
|1.702.032.895
|% 0,30
|
|KOZAL
|122,70
|1.171.850.693
|% 3,28
|
|THYAO
|12,76
|881.031.861
|% -1,92
|
|PETKM
|5,75
|849.255.764
|% 2,31
|
|GARAN
|7,12
|3.032.456.201
|% -1,11
|
|TSKB
|1,41
|269.251.107
|% -3,42
|
|SKBNK
|1,20
|224.840.994
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,20
|358.880.922
|% -1,35
|
|DOHOL
|3,21
|492.679.660
|% -0,93
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9474
|7,9516
|% 0,39
|
|Euro
|9,4100
|9,4393
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,8687
|10,9232
|% 0,55
|
|Frank
|8,4536
|8,5045
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1116
|2,1222
|% 0,26
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|3,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|23,44
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|11,34
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-1,79
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:24IZTAR
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 370 adet işlem
-
17:22AKFGY
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 217, 249 adet işlem
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EREGL, GUBRF
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 27 kaybederek (% -0.27 ) 1, 216
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, ISGSY, IZFAS, SEYKM, ISKPL, TGSAS, TMSN, IDEAS, KSTUR, YESIL