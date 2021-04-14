***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
14.04.2021 11:47
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
Şirketimizin yenilenmiş esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/03/2021 05/04/2021 10302
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927846
BIST
13:021.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 23,16
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
13:028,0681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0376
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
13:029,6480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0491
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
13:02451,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,18
|Açılış
|: 451,87
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler13:02
|AYES
|16,94
|1.558.227
|% 10,00
|
|DITAS
|14,66
|3.008.803
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|21.524.939
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.891.718
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|659.568.947
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|105.626.508
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|74.167.768
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.391.630
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|460.330
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.216.519
|% -9,98
|
|GARAN
|6,93
|894.470.530
|% 3,43
|
|EREGL
|17,13
|709.552.256
|% 0,23
|
|SASA
|46,54
|659.568.947
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|395.602.811
|% -0,54
|
|DOHOL
|3,16
|273.031.186
|% 1,94
|
|GARAN
|6,93
|894.470.530
|% 3,43
|
|IHLAS
|0,65
|74.105.073
|% 1,56
|
|YKBNK
|2,13
|204.643.586
|% 2,40
|
|TSKB
|1,32
|121.264.924
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,16
|273.031.186
|% 1,94
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0605
|8,0681
|% -0,46
|
|Euro
|9,6421
|9,6480
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,0604
|11,1158
|% -0,48
|
|Frank
|8,7118
|8,7643
|% -0,67
|
|Riyal
|2,1421
|2,1528
|% -0,60
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-1,33
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|-39,00
|
|Tam
|2.976
|3.051
|-42,96
|
|Yarım
|1.438
|1.476
|-20,78
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,39
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|1,04
|