***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 18:20
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2022 - 30.09.2022 Dönemi Faaliyet Raporu ekte PDF olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075484
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
18:0518,4174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1192
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3752
18:05981,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,55
|Açılış
|: 981,17
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|50,60
|32.774.187
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|104.960.472
|% 10,00
|
|KONYA
|2.406,10
|201.039.102
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|4.999.114
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.451
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.646.211
|% -9,98
|
|KLNMA
|15,44
|1.157.517
|% -9,97
|
|MZHLD
|125,80
|36.735.018
|% -9,95
|
|CEOEM
|13,30
|66.247.042
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,73
|571.630
|% -9,90
|
|THYAO
|101,20
|6.249.571.962
|% 4,38
|
|AKBNK
|14,61
|3.322.689.772
|% -0,48
|
|SASA
|120,20
|2.780.127.596
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.520.705.358
|% 3,72
|
|SISE
|33,20
|2.378.985.036
|% 2,03
|
|EKGYO
|4,41
|1.545.967.832
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.520.705.358
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,25
|2.248.613.749
|% 2,21
|
|AKBNK
|14,61
|3.322.689.772
|% -0,48
|
|SKBNK
|2,04
|448.109.460
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6107
|18,6123
|% 0,17
|
|Euro
|18,4021
|18,4174
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,3370
|21,4440
|% -0,83
|
|Frank
|18,4921
|18,6035
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9373
|4,9621
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-5,76
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.614
|6.679
|-57,00
|
|Yarım
|3.223
|3.263
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.631
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:55XU030
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17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de