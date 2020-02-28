***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 747.913.636 700.745.642Satışların Maliyeti21 -633.557.724 -603.260.959TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)114.355.912 97.484.683Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları9 170.389 -179.167BRÜT KAR (ZARAR)114.526.301 97.305.516Genel Yönetim Giderleri22 -24.946.109 -22.851.872Pazarlama Giderleri22 -33.154.706 -31.712.480Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -2.124.429 -2.167.712Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.918.619 5.436.741Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -4.402.480 -3.664.753ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.817.196 42.345.440Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 3.396.096 5.210.954Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -1.058.605 -91.442Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -785.463 18.827.656FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.369.224 66.292.608Finansman Gelirleri26 4.938.419 4.293.401Finansman Giderleri26 -5.744.857 -5.830.157SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.562.786 64.755.852Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.369.198 -2.638.463Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -11.563.439 -1.402.460Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 1.194.241 -1.236.003SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.193.588 62.117.389DÖNEM KARI (ZARARI)46.193.588 62.117.389Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları46.193.588 62.117.389Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 29 1,06600000 1,43340000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.036.262 39.727.723Dönem Karı (Zararı)46.193.588 62.117.389Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)46.193.588 62.117.389Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.211.995 -1.599.725Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 18.213.411 13.944.776Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.851.623 11.969Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 869.190 21.062Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler62.433 -9.093Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler920.000 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.966.781 7.308.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,26 5.966.781 6.961.125Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 348.682Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.445Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-14.857 -21.922Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.118.835 -2.654.765Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23,24,26 -6.287.607 -3.805.433Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23,26 2.168.772 1.150.668Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-537.486 -521.423Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.237.781 -3.508.546Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -1.888.225 -3.452.216Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -349.556 -56.330Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler785.463 -18.827.656İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 785.463 -18.827.656Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 10.369.198 2.638.463Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-65.522 31.017Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -65.522 31.017İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.592.193 -11.921.700Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.820.410 -4.933.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -14.420.808 266.630İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.399.602 -5.200.072Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.940 -30.022İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)18.940 -30.022Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.631.971 -21.829.670Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)5.152.543 -3.855.545Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.057.995 1.236.906Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-593.126 17.586.291İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -2.777.964 6.217.803İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.184.838 11.368.488Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.965.534 -697.165Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9.866 -283.646İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler100.484 884.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)34.220 101.142Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)66.264 783.451Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları74.813.390 48.595.964Ödenen Faiz-1.573.465 -1.150.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.739.742 -3.869.366Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.463.921 -3.848.207YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.263.888 -17.345.305Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri299.236 263.076Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri299.236 263.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.445.793 -28.869.810Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.689.015 -27.920.108Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.756.778 -949.702Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-71.775 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler7.376.240 -3.605.135İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler7.376.240 -3.605.135Alınan Temettüler5 6.818.375 11.061.131Alınan Faiz6.287.605 3.805.433FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.593.255 -21.419.663Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30.365.451 13.521.980Kredilerden Nakit Girişleri29.347.626 11.406.936Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri1.017.825 2.115.044Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.239.848 -11.407.491Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.239.848 -11.407.491Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.007.874 0Ödenen Temettüler-41.710.984 -23.534.152YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.706.895 962.755Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi237.739 383.499NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.944.634 1.346.254DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.599.385 2.253.131DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.544.019 3.599.385Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 31.544.019 3.599.385Ticari Alacaklar117.367.077 101.845.706İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 96.159.151 81.316.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 21.207.926 20.529.166Diğer Alacaklar10.182.535 17.577.715İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 10.154.090 17.530.330İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar28.445 47.385Stoklar8 59.477.549 67.109.520Canlı Varlıklar9 13.225.488 18.028.475Peşin Ödenmiş Giderler2.026.244 968.249İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.026.244 968.249Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 0 3.016.840Diğer Dönen Varlıklar162.692 196.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 162.692 196.911ARA TOPLAM233.985.604 212.342.801TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR233.985.604 212.342.801DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar32 1.518.196 1.278.274Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 237.886.622 182.680.727Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 21.115.000 19.155.000Maddi Duran Varlıklar11 351.150.676 316.296.032Arazi ve Arsalar165.122.476 134.830.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.475.350 9.019.029Binalar70.744.574 59.969.845Tesis, Makine ve Cihazlar90.237.402 99.066.381Taşıtlar509.627 699.400Mobilya ve Demirbaşlar9.480.798 10.834.100Yapılmakta Olan Yatırımlar5.580.449 1.877.277Kullanım Hakkı Varlıkları1.557.549 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.485.274 1.176.176Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.485.274 1.176.176Peşin Ödenmiş Giderler4.363 4.363İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 4.363 4.363TOPLAM DURAN VARLIKLAR615.717.680 520.590.572TOPLAM VARLIKLAR849.703.284 732.933.373KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.342.080 5.269.154İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 6.342.080 5.269.154Banka Kredileri5.230.556 5.122.778Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.111.524 146.376Diğer Finansal Yükümlülükler15 3.615.787 2.491.148Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler3.615.787 2.491.148Ticari Borçlar111.059.128 111.381.850İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 23.304.510 26.082.474İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 87.754.618 85.299.376Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.529.111 1.580.418Diğer Borçlar9.568.858 7.098.348İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 7.487.011 5.087.011İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.081.847 2.011.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)253.126 243.260İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 253.126 243.260Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 2.099.518 0Kısa Vadeli Karşılıklar722.992 800.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 321.110 398.122Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 401.882 401.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.438 9.685İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 5.438 9.685ARA TOPLAM135.196.038 128.873.867TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER135.196.038 128.873.867UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 578.930 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar578.930 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar578.930 0Uzun Vadeli Karşılıklar30.969.303 25.997.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 30.969.303 25.997.926Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 28.258.716 24.381.024TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.806.949 50.378.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER195.002.987 179.252.817ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar654.700.297 553.680.556Ödenmiş Sermaye20 43.335.000 43.335.000Sermaye Düzeltme Farkları20 37.059.553 37.059.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)274.598.000 181.377.516Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)193.834.938 163.172.175Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 205.783.531 172.986.907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.948.593 -9.814.732Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar80.030.871 17.702.259Diğer Kazançlar (Kayıplar)32 732.191 503.082Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.266.243 7.797.614Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar9.266.243 7.797.614Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler45.523.458 41.329.035Yasal Yedekler20 45.523.458 41.329.035Diğer Özkaynak Payları-2.377.849Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları201.102.304 180.664.449Net Dönem Karı veya Zararı46.193.588 62.117.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR654.700.297 553.680.556TOPLAM KAYNAKLAR849.703.284 732.933.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 63.171 162.465.937 -8.054.989 154.410.948 35.720.520 190.131.468 4.449.877 0 4.449.877 39.192.295 0 142.663.229 59.312.096 201.975.325 516.206.689 516.206.689Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-3.426.163 -3.426.163 -933.853 -4.360.016 63.672.112 -59.312.096 4.360.016 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)439.911 13.947.133 -1.759.743 12.187.390 -17.084.408 -4.897.018 3.347.737 3.347.737 62.117.389 62.117.389 61.008.019 61.008.019Dönem Karı (Zararı)0 62.117.389 62.117.389 62.117.389 62.117.389Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)439.911 13.947.133 -1.759.743 12.187.390 -17.084.408 -4.897.018 3.347.737 3.347.737 0 -1.109.370 -1.109.370Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları5.ii.m 0 2.136.740 -25.670.892 -25.670.892 -23.534.152 -23.534.152Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 503.082 172.986.907 -9.814.732 163.172.175 17.702.259 180.874.434 0 7.797.614 7.797.614 41.329.035 0 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 503.082 172.986.907 -9.814.732 163.172.175 17.702.259 180.874.434 0 7.797.614 7.797.614 41.329.035 0 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556Diğer DüzeltmelerTransferler-5.187.952 -1.437.918 -1.437.918 68.743.259 -62.117.389 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)229.109 37.984.577 -2.133.861 63.766.530 63.766.530 1.468.629 46.193.588 147.508.572 147.508.572Dönem Karı (Zararı)46.193.588 46.193.588 46.193.588Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)229.109 37.984.577 -2.133.861 63.766.530 63.766.530 1.468.629 101.314.984 101.314.984Kar Payları5.ii.m 4.194.423 -48.305.405 -44.110.982 -44.110.982Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.4 ve 3 -2.377.849 -2.377.849 -2.377.849Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 732.191 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 273.865.809 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 654.700.297 654.700.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)46.193.588 62.117.389DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar99.846.355 -4.457.107Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 43.579.162 17.433.916Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.667.326 -2.199.679Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar63.766.530 -17.084.408Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3 -1.003.910 -783.293Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3 7.814.430 2.707.560Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar56.956.010 -19.008.675Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları229.109 439.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.061.120 -3.046.847Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-5.594.585 -3.486.783Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 533.465 439.936Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.468.629 3.347.737Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar1.468.629 3.347.737Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)3 1.468.629 3.347.737DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)101.314.984 -1.109.370TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)147.508.572 61.008.019Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları147.508.572 61.008.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823104BIST