***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 400.779.173 353.498.386 204.576.168 188.549.140Satışların Maliyeti11 -326.294.479 -303.572.563 -168.714.010 -161.199.611TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.484.694 49.925.823 35.862.158 27.349.529Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları11 132.443 -3.494 306.104 21.606BRÜT KAR (ZARAR)74.617.137 49.922.329 36.168.262 27.371.135Genel Yönetim Giderleri12 -13.159.342 -12.770.837 -6.807.483 -6.610.210Pazarlama Giderleri12 -19.074.403 -16.525.998 -9.812.830 -8.548.782Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.568.540 -909.346 -803.666 -450.300Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.484.210 3.600.811 928.292 1.406.604Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.379.884 -2.346.368 -1.763.061 -421.666ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.919.178 20.970.591 17.909.514 12.746.781Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 1.695.095 1.168.831 1.386.501 372.967Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 0 -43.685 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 3.034.517 -3.217.518 1.861.880 1.703.691FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.648.790 18.878.219 21.157.895 14.823.439Finansman Gelirleri15 2.653.222 2.240.438 889.466 1.260.350Finansman Giderleri15 -3.385.696 -3.411.241 -2.078.912 -2.228.168SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.916.316 17.707.416 19.968.449 13.855.621Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri868.787 -4.439.803 -170.110 -2.658.648Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -929.630 -5.177.016 -867.152 -3.030.552Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 1.798.417 737.213 697.042 371.904SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.785.103 13.267.613 19.798.339 11.196.973DÖNEM KARI (ZARARI)44.785.103 13.267.613 19.798.339 11.196.973Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.785.103 13.267.613 19.798.339 11.196.973Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 1,03350000 0,30620000 0,45690000 0,25840000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.666.246 16.369.262Dönem Karı (Zararı)44.785.103 13.267.613Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.785.103 13.267.613Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.322.297 20.222.071Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 8.655.676 8.721.381Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler222.629 98.562Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler140.298 71.177Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 82.331 27.385Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.218.515 6.490.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.713.012 3.402.953Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.505.503 3.087.443Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-12.802 -14.857Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.600.832 -2.409.675Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13,14,15 -3.677.109 -3.498.545Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13,15 1.076.277 1.088.870Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.118.337 -339.464Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-132.443 3.494Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -132.443 3.494Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.034.517 3.217.518İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-3.034.517 3.217.518Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -868.787 4.439.803Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.805 14.913Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.805 14.913İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.367.845 -12.002.877Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.921.425 -28.764.763İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -29.034.071 -22.195.255İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.112.646 -6.569.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.931 -3.068.977İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.931 -3.068.977Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.181.725 12.802.717Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)1.011.241 6.232.281Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.042.364 -601.829Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.437.185 -4.782.864İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 8.699.854 -9.416.213İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.737.331 4.633.349Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.326.303 7.396.564Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-395.803 -1.502.122İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler436.674 286.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.728 -36.716Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)452.402 322.832Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları45.739.555 21.486.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.741.457 -2.899.676Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -2.331.852 -2.217.869YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.617.925 20.505.935İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri6 2.641.269 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.805 23.442Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.805 23.442Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.508.453 -1.926.183Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.572.253 -991.206Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-936.200 -934.977Verilen Nakit Avans ve Borçlar3 -40.151.000 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-40.151.000 0Verilen Diğer Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 12.091.757İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 12.091.757Alınan Temettüler3 1.716.346 6.818.375Alınan Faiz3.677.108 3.498.544FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.679.677 -38.136.266Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri34.643.418 22.061.381Kredilerden Nakit Girişleri34.925.429 21.968.887Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-282.011 92.494Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.969.741 -17.049.441Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.969.741 -17.049.441Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16.625 -561.562Ödenen Temettüler-4.050.000 -41.710.984Ödenen Faiz-960.625 -875.660YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.727.998 -1.261.069Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi552.839 124.181NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.280.837 -1.136.888DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.544.019 3.599.385DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.824.856 2.462.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri52.824.856 31.544.019Ticari Alacaklar141.964.391 117.367.077İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 125.808.772 96.159.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16.155.619 21.207.926Diğer Alacaklar50.371.467 10.182.535İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 50.305.090 10.154.090İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar66.377 28.445Stoklar4 77.659.274 59.477.549Canlı Varlıklar12.346.690 13.225.488Peşin Ödenmiş Giderler2.285.445 2.026.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.285.445 2.026.244Diğer Dönen Varlıklar178.420 162.692İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar178.420 162.692ARA TOPLAM337.630.543 233.985.604TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR337.630.543 233.985.604DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.875.947 1.518.196Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 269.670.862 237.886.622Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21.115.000 21.115.000Maddi Duran Varlıklar7 349.426.493 351.150.676Arazi ve Arsalar165.122.476 165.122.476Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.482.640 9.475.350Binalar69.359.365 70.744.574Tesis, Makine ve Cihazlar89.269.283 90.237.402Taşıtlar388.361 509.627Mobilya ve Demirbaşlar9.827.475 9.480.798Yapılmakta Olan Yatırımlar5.976.893 5.580.449Kullanım Hakkı Varlıkları4.166.028 1.557.549Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.981.320 2.485.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.981.320 2.485.274Peşin Ödenmiş Giderler3.787.526 4.363İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.787.526 4.363TOPLAM DURAN VARLIKLAR653.023.176 615.717.680TOPLAM VARLIKLAR990.653.719 849.703.284KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar29.186.244 5.270.117İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.177.224 1.071.963İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.177.224 1.071.963Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.177.224 1.071.963Diğer Finansal Yükümlülükler3.373.337 3.615.787Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 3.373.337 3.615.787Ticari Borçlar147.747.003 111.059.128İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 32.004.364 23.304.510İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 115.742.639 87.754.618Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.649.925 1.529.111Diğer Borçlar47.628.020 9.568.858İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 32.336.511 7.487.011İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.291.509 2.081.847Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)568.315 253.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)568.315 253.126Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 697.296 2.099.518Kısa Vadeli Karşılıklar1.019.916 722.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar618.034 321.110Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar401.882 401.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler193.402 5.438İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler193.402 5.438ARA TOPLAM237.240.682 135.196.038TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER237.240.682 135.196.038UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.133.510 578.930İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.133.510 578.930Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.133.510 578.930Uzun Vadeli Karşılıklar35.511.469 30.969.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar35.511.469 30.969.303Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 25.904.373 28.258.716TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.549.352 59.806.949TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER301.790.034 195.002.987ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar688.863.685 654.700.297Ödenmiş Sermaye10 43.335.000 43.335.000Sermaye Düzeltme Farkları10 37.059.553 37.059.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)299.471.783 274.598.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)188.935.462 193.834.938Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 203.178.083 205.783.531Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.242.621 -11.948.593Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar109.463.960 80.030.871Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.072.361 732.191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.922.594 9.266.243Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar11.922.594 9.266.243Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.491.256 45.523.458Yasal Yedekler10 49.491.256 45.523.458Diğer Özkaynak Payları-2.377.849 -2.377.849Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları205.176.245 201.102.304Net Dönem Karı veya Zararı44.785.103 46.193.588TOPLAM ÖZKAYNAKLAR688.863.685 654.700.297TOPLAM KAYNAKLAR990.653.719 849.703.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 172.986.907 -9.814.732 163.172.175 17.702.259 503.082 181.377.516 7.797.614 0 7.797.614 41.329.035 0 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556Transferler-2.570.663 -2.570.663 -720.601 -3.291.264 65.408.653 -62.117.389 3.291.264Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.649.932 -1.649.932 -694.341 -2.344.273 1.221.020 1.221.020 13.267.613 13.267.613 12.144.360 12.144.360Dönem Karı (Zararı)0 13.267.613 13.267.613 13.267.613 13.267.613Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.649.932 -1.649.932 -694.341 -2.344.273 1.221.020 1.221.020 -1.123.253 -1.123.253Sermaye ArttırımıKar Payları3.ii.h 4.194.423 -48.305.403 -48.305.403 -44.110.980 -44.110.980Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 170.416.244 -11.464.664 158.951.580 16.287.317 503.082 175.741.979 9.018.634 0 9.018.634 45.523.458 0 197.767.699 13.267.613 211.035.312 521.713.936 521.713.936Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 732.191 274.598.000 9.266.243 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297Transferler-2.605.448 -2.605.448 -1.087.427 -3.692.875 49.886.463 -46.193.588 3.692.875 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.294.028 -2.294.028 30.520.516 340.170 28.566.658 2.656.351 2.656.351 44.785.103 44.785.103 76.008.112 76.008.112Dönem Karı (Zararı)44.785.103 44.785.103 44.785.103 44.785.103Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.294.028 -2.294.028 30.520.516 340.170 28.566.658 2.656.351 2.656.351 31.223.009 31.223.009Kar Payları3.ii.h 3.967.798 -45.812.522 -45.812.522 -41.844.724 -41.844.724Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 203.178.083 -14.242.621 188.935.462 109.463.960 1.072.361 299.471.783 11.922.594 11.922.594 49.491.256 -2.377.849 205.176.245 44.785.103 249.961.348 688.863.685 688.863.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)44.785.103 13.267.613 19.798.339 11.196.973DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.566.658 -2.344.273 29.167.873 -577.310Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.867.535 -2.062.415 -2.187.771 -625.962Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar30.520.516 -698.909 30.577.920 -89.771Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6 -853.919 -698.909 -525.027 -89.771Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar6 31.374.435 0 31.102.947 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları340.170 4.568 340.170 13.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler573.507 412.483 437.554 125.192Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 573.507 412.483 437.554 125.192Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.656.351 1.221.020 1.237.680 545.035Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar2.656.351 1.221.020 1.237.680 545.035Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)6 2.656.351 1.221.020 1.237.680 545.035DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.223.009 -1.123.253 30.405.553 -32.275TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.008.112 12.144.360 50.203.892 11.164.698Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları76.008.112 12.144.360 50.203.892 11.164.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867451BIST