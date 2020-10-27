***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 617.538.500 562.048.623 216.759.327 208.550.237Satışların Maliyeti11 -512.346.690 -478.807.558 -186.052.211 -175.234.995TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)105.191.810 83.241.065 30.707.116 33.315.242Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları11 -140.645 -309.814 -273.088 -306.320BRÜT KAR (ZARAR)105.051.165 82.931.251 30.434.028 33.008.922Genel Yönetim Giderleri12 -20.316.771 -20.048.241 -7.157.429 -7.277.404Pazarlama Giderleri12 -28.998.957 -23.001.407 -9.924.554 -6.475.409Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.488.741 -1.440.484 -920.201 -531.138Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.934.679 5.051.140 2.450.469 1.450.329Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -4.554.999 -2.905.338 -1.175.115 -558.970ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.626.376 40.586.921 13.707.198 19.616.330Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 2.065.307 1.373.812 370.212 204.981Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 0 -96.060 0 -52.375Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 14.228.021 177.611 11.193.504 3.395.129FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)69.919.704 42.042.284 25.270.914 23.164.065Finansman Gelirleri15 5.803.074 3.282.538 3.149.852 1.042.100Finansman Giderleri15 -5.739.921 -5.165.476 -2.354.225 -1.754.235SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)69.982.857 40.159.346 26.066.541 22.451.930Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.022.740 -8.542.295 -2.891.527 -4.102.492Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -3.663.093 -9.331.848 -2.733.463 -4.154.832Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 1.640.353 789.553 -158.064 52.340SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)67.960.117 31.617.051 23.175.014 18.349.438DÖNEM KARI (ZARARI)67.960.117 31.617.051 23.175.014 18.349.438Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları67.960.117 31.617.051 23.175.014 18.349.438Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 1,56830000 0,72960000 0,53480000 0,42340000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.768.474 27.894.293Dönem Karı (Zararı)67.960.117 31.617.051Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)67.960.117 31.617.051Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.856.927 25.154.347Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 13.590.487 13.514.355Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler268.890 172.230Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler193.534 84.104Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 75.356 88.126Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.755.397 6.496.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.796.724 5.065.235Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-45.555 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.004.228 1.431.091Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-12.802 -14.857Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.739.138 -3.276.271Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13,14,15 -7.068.640 -5.034.411Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13,15 2.329.502 1.758.140Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.931.120 -357.412Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler140.645 309.814Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 140.645 309.814Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-14.228.021 -177.611İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-14.228.021 -177.611Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 2.022.740 8.542.295Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.151 -54.522Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-10.151 -54.522İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.590.035 -19.993.123Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.314.836 -44.528.557İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -27.301.272 -38.715.123İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.986.436 -5.813.434Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-154.152 16.262İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-154.152 16.262Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-35.656.503 7.764.195Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.090.082 7.727.741Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.556.837 -281.409Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.968.866 6.708.607İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 9.478.097 -2.452.687İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.490.769 9.161.294Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.386.172 3.233.607Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-671.800 -964.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.499.137 331.287Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-44.475 36.244Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.543.612 295.043Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları50.227.009 36.778.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.293.820 -3.639.036Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -3.164.715 -5.244.946YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-96.225.392 25.826.193İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri6 2.641.269 010.151 229.366Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.151 229.366Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.557.737 -3.732.461Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -8.989.422 -2.380.176Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.568.315 -1.352.285Verilen Nakit Avans ve Borçlar-97.104.060 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-97.104.060 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 17.476.504İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 17.476.504Alınan Temettüler3 1.716.346 6.818.375Alınan Faiz7.068.639 5.034.409FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.646.292 -40.260.145Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri110.737.856 30.459.808Kredilerden Nakit Girişleri111.138.046 30.649.068Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-400.190 -189.260Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.545.750 -26.282.219Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.545.750 -26.282.219Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-484.982 -1.388.703Ödenen Temettüler-4.050.000 -41.710.984Ödenen Faiz-2.010.832 -1.338.047YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.189.374 13.460.341Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi395.940 81.702NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.585.314 13.542.043DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.544.019 3.599.385DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.129.333 17.141.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri46.129.333 31.544.019Ticari Alacaklar141.653.240 117.367.077İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 125.185.503 96.159.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16.467.737 21.207.926Diğer Alacaklar37.440.747 10.182.535İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 37.258.150 10.154.090İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar182.597 28.445Stoklar4 95.134.052 59.477.549Canlı Varlıklar14.174.925 13.225.488Peşin Ödenmiş Giderler1.427.224 2.026.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.427.224 2.026.244Diğer Dönen Varlıklar207.167 162.692İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar207.167 162.692ARA TOPLAM336.166.688 233.985.604TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR336.166.688 233.985.604DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.875.947 1.518.196Diğer Alacaklar70.000.000 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 70.000.000 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 284.883.121 237.886.622Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21.115.000 21.115.000Maddi Duran Varlıklar7 347.563.626 351.150.676Arazi ve Arsalar165.122.476 165.122.476Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.482.640 9.475.350Binalar68.845.854 70.744.574Tesis, Makine ve Cihazlar93.252.497 90.237.402Taşıtlar328.169 509.627Mobilya ve Demirbaşlar10.358.715 9.480.798Yapılmakta Olan Yatırımlar173.275 5.580.449Kullanım Hakkı Varlıkları3.888.496 1.557.549Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.302.087 2.485.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.302.087 2.485.274Peşin Ödenmiş Giderler4.160.220 4.363İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.160.220 4.363TOPLAM DURAN VARLIKLAR736.788.497 615.717.680TOPLAM VARLIKLAR1.072.955.185 849.703.284KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.480.727 5.270.117İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.480.727 5.270.117Banka Kredileri8 7.480.727 5.230.556Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 39.561Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.571.048 1.071.963İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.571.048 1.071.963Banka Kredileri8 342.125 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.228.923 1.071.963Diğer Finansal Yükümlülükler3.255.158 3.615.787Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 3.255.158 3.615.787Ticari Borçlar150.657.676 111.059.128İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 32.782.607 23.304.510İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 117.875.069 87.754.618Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.915.283 1.529.111Diğer Borçlar48.945.473 9.568.858İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 32.336.511 7.487.011İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.608.962 2.081.847Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)539.999 253.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)539.999 253.126Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 2.597.896 2.099.518Kısa Vadeli Karşılıklar1.294.408 722.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar938.081 321.110Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar356.327 401.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.712 5.438İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.712 5.438ARA TOPLAM221.270.380 135.196.038TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER221.270.380 135.196.038UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar72.849.119 578.930İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar72.849.119 578.930Banka Kredileri8 70.000.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.849.119 578.930Uzun Vadeli Karşılıklar36.580.809 30.969.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar36.580.809 30.969.303Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 26.090.829 28.258.716TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER135.520.757 59.806.949TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER356.791.137 195.002.987ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar716.164.048 654.700.297Ödenmiş Sermaye10 43.335.000 43.335.000Sermaye Düzeltme Farkları10 37.059.553 37.059.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)298.251.863 274.598.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)187.749.008 193.834.938Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 201.878.061 205.783.531Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.129.053 -11.948.593Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar109.430.494 80.030.871Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.072.361 732.191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.585.557 9.266.243Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar15.585.557 9.266.243Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.491.256 45.523.458Yasal Yedekler10 49.491.256 45.523.458Diğer Özkaynak Payları-2.377.849 -2.377.849Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları206.858.551 201.102.304Net Dönem Karı veya Zararı67.960.117 46.193.588TOPLAM ÖZKAYNAKLAR716.164.048 654.700.297TOPLAM KAYNAKLAR1.072.955.185 849.703.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 172.986.907 -9.814.732 163.172.175 17.702.259 503.082 181.377.516 7.797.614 0 7.797.614 41.329.035 0 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-3.882.617 -3.882.617 -1.078.447 -4.961.064 67.078.453 -62.117.389 4.961.064 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.037.473 -1.037.473 -621.292 -1.658.765 340.524 340.524 31.617.051 31.617.051 30.298.810 30.298.810Dönem Karı (Zararı)0 31.617.051 31.617.051 31.617.051 31.617.051Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.037.473 -1.037.473 -621.292 -1.658.765 340.524 340.524 -1.318.241 -1.318.241Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları3.ii.h 4.194.423 -48.305.403 -48.305.403 -44.110.980 -44.110.980Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 169.104.290 -10.852.205 158.252.085 16.002.520 503.082 174.757.687 8.138.138 0 8.138.138 45.523.458 0 199.437.499 31.617.051 231.054.550 539.868.386 539.868.386Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 732.191 274.598.000 9.266.243 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-3.905.470 -3.905.470 -1.469.711 -5.375.181 51.568.769 -46.193.588 5.375.181 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.180.460 -2.180.460 30.869.334 340.170 29.029.044 6.319.314 6.319.314 67.960.117 67.960.117 103.308.475 103.308.475Dönem Karı (Zararı)67.960.117 67.960.117 67.960.117 67.960.117Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.180.460 -2.180.460 30.869.334 340.170 29.029.044 6.319.314 6.319.314 35.348.358 35.348.358Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları3.ii.h 3.967.798 -45.812.522 -45.812.522 -41.844.724 -41.844.724Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 201.878.061 -14.129.053 187.749.008 109.430.494 1.072.361 298.251.863 15.585.557 15.585.557 49.491.256 -2.377.849 206.858.551 67.960.117 274.818.668 716.164.048 716.164.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)67.960.117 31.617.051 23.175.014 18.349.438DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29.029.044 -1.658.765 462.386 685.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.725.575 -1.296.841 141.960 765.574Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar30.869.334 -643.260 348.818 55.649Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6 -921.681 -643.260 -67.762 55.649Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar6 31.791.015 0 416.580 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları340.170 21.967 0 17.401Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler545.115 259.369 -28.392 -153.116Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 545.115 259.369 -28.392 -153.116Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.319.314 340.524 3.662.963 -880.496Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar6.319.314 340.524 3.662.963 -880.496Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)6 6.319.314 340.524 3.662.963 -880.496DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.348.358 -1.318.241 4.125.349 -194.988TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)103.308.475 30.298.810 27.300.363 18.154.450Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları103.308.475 30.298.810 27.300.363 18.154.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884416BIST