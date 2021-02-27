***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.02.2021 01:52
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 841.317.099 747.913.636
Satışların Maliyeti
21 -696.855.240 -633.557.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
144.461.859 114.355.912
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
9 -176.862 170.389
BRÜT KAR (ZARAR)
144.284.997 114.526.301
Genel Yönetim Giderleri
22 -26.756.823 -24.946.109
Pazarlama Giderleri
22 -38.997.639 -33.154.706
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -3.375.876 -2.124.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.194.671 5.918.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -6.139.787 -4.402.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.209.543 55.817.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 10.327.280 3.396.096
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.058.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 23.039.969 -785.463
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.576.792 57.369.224
Finansman Gelirleri
26 4.936.994 4.938.419
Finansman Giderleri
26 -10.825.756 -5.744.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
101.688.030 56.562.786
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.368.700 -10.369.198
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -7.890.207 -11.563.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.521.507 1.194.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
95.319.330 46.193.588
DÖNEM KARI (ZARARI)
95.319.330 46.193.588
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
95.319.330 46.193.588
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 29 2,19960000 1,06600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.376.173 61.609.727
Dönem Karı (Zararı)
95.319.330 46.193.588
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
95.319.330 46.193.588
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.035.065 30.211.995
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 18.654.532 18.213.411
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
266.749 1.851.623
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 186.034 869.190
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.715 62.433
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
920.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.141.503 5.966.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,26 4.187.058 5.966.781
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -45.555
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-12.803 -14.857
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.324.521 -4.118.835
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23,24,26 -12.625.482 -6.287.607
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23,26 10.300.961 2.168.772
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.234.380 -537.486
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.767.749 -2.237.781
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.115.000 -1.888.225
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 347.251 -349.556
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-23.039.969 785.463
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -23.039.969 785.463
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 6.368.700 10.369.198
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.997 -65.522
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -16.997 -65.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.276.312 -1.592.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.833.990 -15.820.410
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -40.638.309 -14.420.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-195.681 -1.399.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.011 18.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-84.011 18.940
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.061.595 7.631.971
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.385.500 5.152.543
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
786.994 -1.057.995
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.129.201 -593.126
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 747.719 -2.777.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.381.482 2.184.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
348.861 2.965.534
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
554.954 9.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.268.774 100.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.012 34.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.281.786 66.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.078.083 74.813.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.889.703 -3.739.742
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.812.207 -9.463.921
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-94.315.677 10.263.888
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.641.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.997 299.236
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.997 299.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.308.210 -10.445.793
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.013.989 -8.689.015
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.294.221 -1.756.778
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.775
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-81.007.561 7.376.240
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-81.007.561 7.376.240
Alınan Temettüler
5 1.716.346 6.818.375
Alınan Faiz
12.625.482 6.287.605
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.003.527 -44.166.720
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.683.649 30.365.451
Kredilerden Nakit Girişleri
118.930.458 29.347.626
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
753.191 1.017.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.185.783 -29.239.848
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.185.783 -29.239.848
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-903.579 -2.007.874
Ödenen Temettüler
-32.478.078 -41.710.984
Ödenen Faiz
-5.112.682 -1.573.465
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.935.977 27.706.895
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
267.642 237.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.668.335 27.944.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.544.019 3.599.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.875.684 31.544.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.875.684 31.544.019
Ticari Alacaklar
159.735.763 117.367.077
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 138.247.816 96.159.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.487.947 21.207.926
Diğer Alacaklar
21.274.107 10.182.535
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 21.161.651 10.154.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
112.456 28.445
Stoklar
8 86.539.144 59.477.549
Canlı Varlıklar
9 17.263.737 13.225.488
Peşin Ödenmiş Giderler
1.088.158 2.026.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.088.158 2.026.244
Diğer Dönen Varlıklar
175.704 162.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 175.704 162.692
ARA TOPLAM
308.952.297 233.985.604
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
308.952.297 233.985.604
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
32 2.544.588 1.518.196
Diğer Alacaklar
70.000.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 70.000.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 332.440.796 237.886.622
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 23.230.000 21.115.000
Maddi Duran Varlıklar
11 362.116.941 351.150.676
Arazi ve Arsalar
165.122.476 165.122.476
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.482.640 9.475.350
Binalar
68.130.941 70.744.574
Tesis, Makine ve Cihazlar
108.007.975 90.237.402
Taşıtlar
274.254 509.627
Mobilya ve Demirbaşlar
10.759.846 9.480.798
Yapılmakta Olan Yatırımlar
338.809 5.580.449
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.783.111 1.557.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.731.517 2.485.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.731.517 2.485.274
Peşin Ödenmiş Giderler
155.455 4.363
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 155.455 4.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
798.002.408 615.717.680
TOPLAM VARLIKLAR
1.106.954.705 849.703.284
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.633.106 5.270.117
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.633.106 5.270.117
Banka Kredileri
15 7.633.106 5.230.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 39.561
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.554.762 1.071.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.554.762 1.071.963
Banka Kredileri
15 342.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.212.637 1.071.963
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 4.408.539 3.615.787
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4.408.539 3.615.787
Ticari Borçlar
142.942.317 111.059.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 24.052.229 23.304.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 118.890.088 87.754.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.789.376 1.529.111
Diğer Borçlar
22.165.049 9.568.858
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 8.517.758 7.487.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 13.647.291 2.081.847
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
808.080 253.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 808.080 253.126
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 4.177.518 2.099.518
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.136.198 722.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 779.871 321.110
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 356.327 401.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
57.679 5.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 57.679 5.438
ARA TOPLAM
187.672.624 135.196.038
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.672.624 135.196.038
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 72.770.446 578.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.770.446 578.930
Banka Kredileri
15 70.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 2.770.446 578.930
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.330.203 30.969.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 39.330.203 30.969.303
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 25.849.161 28.258.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.949.810 59.806.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
325.622.434 195.002.987
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
781.332.271 654.700.297
Ödenmiş Sermaye
20 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
334.141.101 274.598.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
184.872.916 193.834.938
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 200.578.955 205.783.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.706.039 -11.948.593
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
147.560.914 80.030.871
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
32 1.707.271 732.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.234.912 9.266.243
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
15.234.912 9.266.243
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.491.256 45.523.458
Yasal Yedekler
20 49.491.256 45.523.458
Diğer Özkaynak Payları
-1.783.387 -2.377.849
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
208.534.506 201.102.304
Net Dönem Karı veya Zararı
95.319.330 46.193.588
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
781.332.271 654.700.297
TOPLAM KAYNAKLAR
1.106.954.705 849.703.284
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 172.986.907 -9.814.732 0 163.172.175 17.702.259 503.082 181.377.516 7.797.614 0 7.797.614 41.329.035 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0
Transferler
-5.187.952 -5.187.952 -1.437.918 -6.625.870 0 68.743.259 -62.117.389 6.625.870 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.984.577 -2.133.861 0 35.850.716 63.766.530 229.109 99.846.355 1.468.629 1.468.629 46.193.588 0 147.508.572 147.508.572
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 46.193.588 46.193.588 46.193.588
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.984.577 -2.133.861 35.850.716 63.766.530 229.109 99.846.355 1.468.629 1.468.629 0 101.314.984 101.314.984
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
5.ii.m 0 0 0 4.194.423 -48.305.405 -48.305.405 -44.110.982 -44.110.982
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.4,3 0 0 -2.377.849 0 0 -2.377.849 -2.377.849
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.783.531 0 -11.948.593 0 193.834.938 0 0 80.030.871 0 732.191 274.598.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.266.243 -2.377.849 9.266.243 45.523.458 0 0 0 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 0 654.700.297
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 205.783.531 -11.948.593 0 193.834.938 80.030.871 732.191 274.598.000 9.266.243 -2.377.849 9.266.243 45.523.458 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0
Transferler
-5.204.576 -5.204.576 -1.846.559 -7.051.135 0 53.244.723 -46.193.588 7.051.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.757.446 -3.757.446 69.376.602 975.080 66.594.236 5.968.669 5.968.669 95.319.330 95.319.330 167.882.235 167.882.235
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 95.319.330 95.319.330 95.319.330 95.319.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.757.446 -3.757.446 69.376.602 975.080 66.594.236 5.968.669 5.968.669 0 72.562.905 72.562.905
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
5.ii.m 0 0 0 3.967.798 -45.812.521 -45.812.521 -41.844.723 -41.844.723
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.4 , 3 0 0 594.462 0 0 594.462 594.462
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.578.955 0 -15.706.039 0 184.872.916 0 0 147.560.914 0 1.707.271 334.141.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.234.912 -1.783.387 15.234.912 49.491.256 0 0 0 208.534.506 95.319.330 303.853.836 781.332.271 0 781.332.271
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
95.319.330 46.193.588
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
66.594.236 99.846.355
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 43.579.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.696.808 -2.667.326
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
69.376.602 63.766.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 -2.046.018 -1.003.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3 7.814.430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
71.422.620 56.956.010
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
975.080 229.109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
939.362 -5.061.120
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-5.594.585
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 939.362 533.465
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.968.669 1.468.629
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5.968.669 1.468.629
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 5.968.669 1.468.629
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.562.905 101.314.984
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
167.882.235 147.508.572
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
167.882.235 147.508.572
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913739
BIST