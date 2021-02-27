***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 841.317.099 747.913.636Satışların Maliyeti21 -696.855.240 -633.557.724TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)144.461.859 114.355.912Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları9 -176.862 170.389BRÜT KAR (ZARAR)144.284.997 114.526.301Genel Yönetim Giderleri22 -26.756.823 -24.946.109Pazarlama Giderleri22 -38.997.639 -33.154.706Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -3.375.876 -2.124.429Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.194.671 5.918.619Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -6.139.787 -4.402.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.209.543 55.817.196Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 10.327.280 3.396.096Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -1.058.605Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 23.039.969 -785.463FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)107.576.792 57.369.224Finansman Gelirleri26 4.936.994 4.938.419Finansman Giderleri26 -10.825.756 -5.744.857SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)101.688.030 56.562.786Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.368.700 -10.369.198Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -7.890.207 -11.563.439Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 1.521.507 1.194.241SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)95.319.330 46.193.588DÖNEM KARI (ZARARI)95.319.330 46.193.588Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları95.319.330 46.193.588Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 29 2,19960000 1,06600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.376.173 61.609.727Dönem Karı (Zararı)95.319.330 46.193.588Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)95.319.330 46.193.588Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.035.065 30.211.995Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 18.654.532 18.213.411Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler266.749 1.851.623Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 186.034 869.190Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler80.715 62.433Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler920.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.141.503 5.966.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,26 4.187.058 5.966.781Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -45.555Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-12.803 -14.857Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.324.521 -4.118.835Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23,24,26 -12.625.482 -6.287.607Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23,26 10.300.961 2.168.772Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.234.380 -537.486Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.767.749 -2.237.781Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -2.115.000 -1.888.225Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 347.251 -349.556Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-23.039.969 785.463İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -23.039.969 785.463Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 6.368.700 10.369.198Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.997 -65.522Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -16.997 -65.522İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.276.312 -1.592.193Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.833.990 -15.820.410İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -40.638.309 -14.420.808İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-195.681 -1.399.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-84.011 18.940İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-84.011 18.940Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.061.595 7.631.971Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.385.500 5.152.543Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)786.994 -1.057.995Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.129.201 -593.126İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 747.719 -2.777.964İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.381.482 2.184.838Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)348.861 2.965.534Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)554.954 9.866İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.268.774 100.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.012 34.220Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.281.786 66.264Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları60.078.083 74.813.390Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.889.703 -3.739.742Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.812.207 -9.463.921YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-94.315.677 10.263.888İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri2.641.269Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.997 299.236Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.997 299.236Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.308.210 -10.445.793Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.013.989 -8.689.015Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.294.221 -1.756.778Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-71.775Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-81.007.561 7.376.240İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-81.007.561 7.376.240Alınan Temettüler5 1.716.346 6.818.375Alınan Faiz12.625.482 6.287.605FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.003.527 -44.166.720Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri119.683.649 30.365.451Kredilerden Nakit Girişleri118.930.458 29.347.626Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri753.191 1.017.825Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.185.783 -29.239.848Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.185.783 -29.239.848Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-903.579 -2.007.874Ödenen Temettüler-32.478.078 -41.710.984Ödenen Faiz-5.112.682 -1.573.465YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.935.977 27.706.895Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi267.642 237.739NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.668.335 27.944.634DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.544.019 3.599.385DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.875.684 31.544.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 22.875.684 31.544.019Ticari Alacaklar159.735.763 117.367.077İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 138.247.816 96.159.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 21.487.947 21.207.926Diğer Alacaklar21.274.107 10.182.535İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 21.161.651 10.154.090İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar112.456 28.445Stoklar8 86.539.144 59.477.549Canlı Varlıklar9 17.263.737 13.225.488Peşin Ödenmiş Giderler1.088.158 2.026.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.088.158 2.026.244Diğer Dönen Varlıklar175.704 162.692İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 175.704 162.692ARA TOPLAM308.952.297 233.985.604TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR308.952.297 233.985.604DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar32 2.544.588 1.518.196Diğer Alacaklar70.000.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 70.000.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 332.440.796 237.886.622Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 23.230.000 21.115.000Maddi Duran Varlıklar11 362.116.941 351.150.676Arazi ve Arsalar165.122.476 165.122.476Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.482.640 9.475.350Binalar68.130.941 70.744.574Tesis, Makine ve Cihazlar108.007.975 90.237.402Taşıtlar274.254 509.627Mobilya ve Demirbaşlar10.759.846 9.480.798Yapılmakta Olan Yatırımlar338.809 5.580.449Kullanım Hakkı Varlıkları3.783.111 1.557.549Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.731.517 2.485.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.731.517 2.485.274Peşin Ödenmiş Giderler155.455 4.363İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 155.455 4.363TOPLAM DURAN VARLIKLAR798.002.408 615.717.680TOPLAM VARLIKLAR1.106.954.705 849.703.284KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.633.106 5.270.117İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.633.106 5.270.117Banka Kredileri15 7.633.106 5.230.556Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 39.561Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.554.762 1.071.963İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.554.762 1.071.963Banka Kredileri15 342.125Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.212.637 1.071.963Diğer Finansal Yükümlülükler15 4.408.539 3.615.787Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler4.408.539 3.615.787Ticari Borçlar142.942.317 111.059.128İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 24.052.229 23.304.510İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 118.890.088 87.754.618Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.789.376 1.529.111Diğer Borçlar22.165.049 9.568.858İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 8.517.758 7.487.011İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 13.647.291 2.081.847Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)808.080 253.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 808.080 253.126Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 4.177.518 2.099.518Kısa Vadeli Karşılıklar1.136.198 722.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 779.871 321.110Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 356.327 401.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler57.679 5.438İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 57.679 5.438ARA TOPLAM187.672.624 135.196.038TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER187.672.624 135.196.038UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 72.770.446 578.930İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar72.770.446 578.930Banka Kredileri15 70.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 2.770.446 578.930Uzun Vadeli Karşılıklar39.330.203 30.969.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 39.330.203 30.969.303Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 25.849.161 28.258.716TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER137.949.810 59.806.949TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER325.622.434 195.002.987ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar781.332.271 654.700.297Ödenmiş Sermaye20 43.335.000 43.335.000Sermaye Düzeltme Farkları20 37.059.553 37.059.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)334.141.101 274.598.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)184.872.916 193.834.938Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 200.578.955 205.783.531Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.706.039 -11.948.593Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar147.560.914 80.030.871Diğer Kazançlar (Kayıplar)32 1.707.271 732.191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.234.912 9.266.243Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar15.234.912 9.266.243Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.491.256 45.523.458Yasal Yedekler20 49.491.256 45.523.458Diğer Özkaynak Payları-1.783.387 -2.377.849Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları208.534.506 201.102.304Net Dönem Karı veya Zararı95.319.330 46.193.588TOPLAM ÖZKAYNAKLAR781.332.271 654.700.297TOPLAM KAYNAKLAR1.106.954.705 849.703.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 172.986.907 -9.814.732 0 163.172.175 17.702.259 503.082 181.377.516 7.797.614 0 7.797.614 41.329.035 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0Transferler-5.187.952 -5.187.952 -1.437.918 -6.625.870 0 68.743.259 -62.117.389 6.625.870 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37.984.577 -2.133.861 0 35.850.716 63.766.530 229.109 99.846.355 1.468.629 1.468.629 46.193.588 0 147.508.572 147.508.572Dönem Karı (Zararı)0 0 0 46.193.588 46.193.588 46.193.588Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37.984.577 -2.133.861 35.850.716 63.766.530 229.109 99.846.355 1.468.629 1.468.629 0 101.314.984 101.314.984Sermaye Arttırımı0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0Kar Payları5.ii.m 0 0 0 4.194.423 -48.305.405 -48.305.405 -44.110.982 -44.110.982Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.4,3 0 0 -2.377.849 0 0 -2.377.849 -2.377.849Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.783.531 0 -11.948.593 0 193.834.938 0 0 80.030.871 0 732.191 274.598.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.266.243 -2.377.849 9.266.243 45.523.458 0 0 0 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 0 654.700.297Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 205.783.531 -11.948.593 0 193.834.938 80.030.871 732.191 274.598.000 9.266.243 -2.377.849 9.266.243 45.523.458 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0Transferler-5.204.576 -5.204.576 -1.846.559 -7.051.135 0 53.244.723 -46.193.588 7.051.135 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.757.446 -3.757.446 69.376.602 975.080 66.594.236 5.968.669 5.968.669 95.319.330 95.319.330 167.882.235 167.882.235Dönem Karı (Zararı)0 0 0 95.319.330 95.319.330 95.319.330 95.319.330Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.757.446 -3.757.446 69.376.602 975.080 66.594.236 5.968.669 5.968.669 0 72.562.905 72.562.905Sermaye Arttırımı0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0Kar Payları5.ii.m 0 0 0 3.967.798 -45.812.521 -45.812.521 -41.844.723 -41.844.723Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.4 , 3 0 0 594.462 0 0 594.462 594.462Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.578.955 0 -15.706.039 0 184.872.916 0 0 147.560.914 0 1.707.271 334.141.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.234.912 -1.783.387 15.234.912 49.491.256 0 0 0 208.534.506 95.319.330 303.853.836 781.332.271 0 781.332.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)95.319.330 46.193.588DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar66.594.236 99.846.355Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 43.579.162Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.696.808 -2.667.326Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar69.376.602 63.766.530Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3 -2.046.018 -1.003.910Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3 7.814.430Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar71.422.620 56.956.010Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları975.080 229.109Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler939.362 -5.061.120Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-5.594.585Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 939.362 533.465Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.968.669 1.468.629Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar5.968.669 1.468.629Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)3 5.968.669 1.468.629DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)72.562.905 101.314.984TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)167.882.235 147.508.572Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları167.882.235 147.508.572http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913739BIST