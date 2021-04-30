***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 18:25
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 219.888.735 196.203.005
Satışların Maliyeti
12 -181.270.106 -157.580.469
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.618.629 38.622.536
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
12 80.163 -173.661
BRÜT KAR (ZARAR)
38.698.792 38.448.875
Genel Yönetim Giderleri
13 -7.651.975 -6.351.859
Pazarlama Giderleri
13 -9.913.208 -9.261.573
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -985.568 -764.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 3.143.222 1.555.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -450.445 -1.616.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.840.818 22.009.664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 3.916.741 308.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -112.265 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -7.059.024 1.172.637
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.586.270 23.490.895
Finansman Gelirleri
16 781.735 1.763.756
Finansman Giderleri
16 -4.509.141 -1.306.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.858.864 23.947.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
386.147 1.038.897
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -85.781 -62.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 471.928 1.101.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.245.011 24.986.764
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.245.011 24.986.764
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
16.245.011 24.986.764
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 17 0,37490000 0,57660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.886.811 21.298.373
Dönem Karı (Zararı)
16.245.011 24.986.764
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.245.011 24.986.764
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.853.572 4.253.160
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 5.339.609 4.665.420
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
121.256 80.769
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 33.826
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 121.256 46.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.937.577 3.283.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
766.125 1.821.139
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.171.452 1.462.592
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-10.835 -12.802
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-560.593 -1.056.531
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14,15,16 -5.026.713 -1.425.235
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14,16 4.466.120 368.704
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.561.646 -663.790
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-80.163 173.661
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -80.163 173.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7.059.024 -1.172.637
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 7.059.024 -1.172.637
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -386.147 -1.038.897
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.510 -5.764
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.510 -5.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.500.213 -4.543.937
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.859.530 -13.845.543
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-397.488 -12.574.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.462.042 -1.271.292
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
94.316 4.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
94.316 4.124
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-249.700 -3.478.443
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.053.320 1.638.841
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-689.708 -232.444
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.287.261 3.788.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.843.484 591.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.443.777 3.196.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
945.057 3.035.556
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.587.448 3.607.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.386.715 938.011
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.543 -17.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.391.258 955.940
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.598.796 24.695.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.500.921 -1.156.801
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -4.211.064 -2.240.813
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.710.661 -39.598.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.378 5.764
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.378 5.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.443.777 -1.795.524
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.578.988 -1.293.776
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-864.789 -501.748
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-20.373.978 -39.234.299
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-20.373.978 -39.234.299
Alınan Faiz
5.026.716 1.425.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.082.724 17.260.205
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.217.550 27.198.273
Kredilerden Nakit Girişleri
11.403.232 27.198.273
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.814.318
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.547.473 -5.150.511
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.547.473 -5.122.440
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-28.071
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-666.807 -471.176
Ödenen Temettüler
-13.103.785 -4.050.000
Ödenen Faiz
-2.982.209 -266.381
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.906.574 -1.040.247
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
72.488 245.384
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.834.086 -794.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.875.684 31.544.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.041.598 30.749.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19.041.598 22.875.684
Ticari Alacaklar
164.190.790 159.735.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 139.977.253 138.247.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.213.537 21.487.947
Diğer Alacaklar
123.417.016 21.274.107
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 123.398.876 21.161.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.140 112.456
Stoklar
4 86.788.844 86.539.144
Canlı Varlıklar
19.397.220 17.263.737
Peşin Ödenmiş Giderler
1.749.420 1.088.158
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.749.420 1.088.158
Diğer Dönen Varlıklar
171.162 175.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
171.162 175.704
ARA TOPLAM
414.756.050 308.952.297
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
414.756.050 308.952.297
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 2.544.588 2.544.588
Diğer Alacaklar
0 70.000.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 70.000.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 314.994.134 332.440.796
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
23.230.000 23.230.000
Maddi Duran Varlıklar
8 360.901.310 362.116.941
Arazi ve Arsalar
165.122.476 165.122.476
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.482.640 9.482.640
Binalar
67.526.968 68.130.941
Tesis, Makine ve Cihazlar
105.483.068 108.007.975
Taşıtlar
2.169.536 274.254
Mobilya ve Demirbaşlar
10.457.061 10.759.846
Yapılmakta Olan Yatırımlar
659.561 338.809
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.625.199 3.783.111
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.418.837 3.731.517
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.418.837 3.731.517
Peşin Ödenmiş Giderler
183.900 155.455
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
183.900 155.455
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
709.897.968 798.002.408
TOPLAM VARLIKLAR
1.124.654.018 1.106.954.705
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.503.739 7.633.106
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.503.739 7.633.106
Banka Kredileri
9 8.503.739 7.633.106
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
71.629.938 1.554.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
71.629.938 1.554.762
Banka Kredileri
9 70.327.250 342.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.302.688 1.212.637
Diğer Finansal Yükümlülükler
7.222.857 4.408.539
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 7.222.857 4.408.539
Ticari Borçlar
156.335.917 142.942.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 26.895.713 24.052.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 129.440.204 118.890.088
Çalışanlara 4.784.104 2.789.376
Diğer Borçlar
79.486.386 22.165.049
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 55.146.306 8.517.758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.340.080 13.647.291
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
445.376 808.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
445.376 808.080
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 52.235 4.177.518
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.047.131 1.136.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
793.766 779.871
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 253.365 356.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.639 57.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.639 57.679
ARA TOPLAM
329.521.322 187.672.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
329.521.322 187.672.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.558.928 72.770.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.558.928 72.770.446
Banka Kredileri
0 70.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.558.928 2.770.446
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.623.195 39.330.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.623.195 39.330.203
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 25.213.707 25.849.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.395.830 137.949.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
397.917.152 325.622.434
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
726.736.866 781.332.271
Ödenmiş Sermaye
11 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
331.183.970 334.141.101
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
182.938.221 184.872.916
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 199.298.366 200.578.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.360.145 -15.706.039
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
146.538.478 147.560.914
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.707.271 1.707.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.472.150 15.234.912
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
17.472.150 15.234.912
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
56.451.815 49.491.256
Yasal Yedekler
11 56.451.815 49.491.256
Diğer Özkaynak Payları
-1.783.387 -1.783.387
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
226.772.754 208.534.506
Net Dönem Karı veya Zararı
16.245.011 95.319.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
726.736.866 781.332.271
TOPLAM KAYNAKLAR
1.124.654.018 1.106.954.705
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 732.191 274.598.000 9.266.243 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297
Transferler
-1.303.800 -1.303.800 -659.842 -1.963.642 0 48.157.230 -46.193.588 1.963.642 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-543.811 -543.811 -57.404 -601.215 1.418.671 1.418.671 24.986.764 24.986.764 25.804.220 25.804.220
Dönem Karı (Zararı)
24.986.764 24.986.764 24.986.764 24.986.764
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-543.811 -57.404 1.418.671 1.418.671 0 817.456 817.456
Kar Payları
3.ii.m 0 0 0 3.967.797 -45.812.521 -45.812.521 -41.844.724 -41.844.724
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 0 204.479.731 -12.492.404 79.313.625 732.191 80.045.816 0 10.684.914 10.684.914 49.491.255 -2.377.849 203.447.013 24.986.764 228.433.777 638.659.793 638.659.793
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 200.578.955 -15.706.039 184.872.916 147.560.914 1.707.271 334.141.101 15.234.912 15.234.912 49.491.256 -1.783.387 208.534.506 95.319.330 303.853.836 781.332.271 781.332.271
Transferler
-1.280.589 -1.280.589 -371.228 -1.651.817 96.971.147 -95.319.330 1.651.817 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-654.106 -654.106 -651.208 -1.305.314 2.237.238 2.237.238 0 16.245.011 16.245.011 17.176.935 17.176.935
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 16.245.011 16.245.011 16.245.011 16.245.011
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-654.106 -654.106 -651.208 -1.305.314 2.237.238 2.237.238 0 0 931.924 931.924
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
3.ii.m 0 0 0 6.960.559 -78.732.899 -78.732.899 -71.772.340 -71.772.340
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 0 199.298.366 -16.360.145 146.538.478 1.707.271 148.245.749 0 17.472.150 17.472.150 56.451.815 -1.783.387 226.772.754 16.245.011 243.017.765 726.736.866 726.736.866
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.245.011 24.986.764
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.305.314 -601.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-817.633 -679.764
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-651.208 -57.404
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -826.109 -328.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
7 174.901 271.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
163.527 135.953
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 163.527 135.953
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.237.238 1.418.671
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.237.238 1.418.671
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
7 2.237.238 1.418.671
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
931.924 817.456
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.176.935 25.804.220
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
17.176.935 25.804.220
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933552
BIST