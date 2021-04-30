***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 219.888.735 196.203.005Satışların Maliyeti12 -181.270.106 -157.580.469TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.618.629 38.622.536Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları12 80.163 -173.661BRÜT KAR (ZARAR)38.698.792 38.448.875Genel Yönetim Giderleri13 -7.651.975 -6.351.859Pazarlama Giderleri13 -9.913.208 -9.261.573Araştırma ve Geliştirme Giderleri13 -985.568 -764.874Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 3.143.222 1.555.918Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -450.445 -1.616.823ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.840.818 22.009.664Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 3.916.741 308.594Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -112.265 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 -7.059.024 1.172.637FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.586.270 23.490.895Finansman Gelirleri16 781.735 1.763.756Finansman Giderleri16 -4.509.141 -1.306.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.858.864 23.947.867Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri386.147 1.038.897Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -85.781 -62.478Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 471.928 1.101.375SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.245.011 24.986.764DÖNEM KARI (ZARARI)16.245.011 24.986.764Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları16.245.011 24.986.764Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 17 0,37490000 0,57660000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.886.811 21.298.373Dönem Karı (Zararı)16.245.011 24.986.764Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.245.011 24.986.764Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.853.572 4.253.160Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 5.339.609 4.665.420Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler121.256 80.769Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 33.826Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 121.256 46.943Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.937.577 3.283.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler766.125 1.821.139Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.171.452 1.462.592Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-10.835 -12.802Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-560.593 -1.056.531Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14,15,16 -5.026.713 -1.425.235Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14,16 4.466.120 368.704Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.561.646 -663.790Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-80.163 173.661Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -80.163 173.661Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7.059.024 -1.172.637İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler7 7.059.024 -1.172.637Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -386.147 -1.038.897Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.510 -5.764Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.510 -5.764İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.500.213 -4.543.937Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.859.530 -13.845.543İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-397.488 -12.574.251İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.462.042 -1.271.292Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler94.316 4.124İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)94.316 4.124Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-249.700 -3.478.443Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.053.320 1.638.841Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-689.708 -232.444Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.287.261 3.788.365İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.843.484 591.761İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.443.777 3.196.604Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)945.057 3.035.556Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.587.448 3.607.596İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.386.715 938.011Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.543 -17.929Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.391.258 955.940Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları34.598.796 24.695.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.500.921 -1.156.801Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -4.211.064 -2.240.813YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.710.661 -39.598.825Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri80.378 5.764Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri80.378 5.764Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.443.777 -1.795.524Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.578.988 -1.293.776Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-864.789 -501.748Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-20.373.978 -39.234.299İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-20.373.978 -39.234.299Alınan Faiz5.026.716 1.425.234FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.082.724 17.260.205Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.217.550 27.198.273Kredilerden Nakit Girişleri11.403.232 27.198.273Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri2.814.318Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.547.473 -5.150.511Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.547.473 -5.122.440Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-28.071Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-666.807 -471.176Ödenen Temettüler-13.103.785 -4.050.000Ödenen Faiz-2.982.209 -266.381YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.906.574 -1.040.247Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi72.488 245.384NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.834.086 -794.863DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.875.684 31.544.019DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.041.598 30.749.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19.041.598 22.875.684Ticari Alacaklar164.190.790 159.735.763İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 139.977.253 138.247.816İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar24.213.537 21.487.947Diğer Alacaklar123.417.016 21.274.107İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 123.398.876 21.161.651İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.140 112.456Stoklar4 86.788.844 86.539.144Canlı Varlıklar19.397.220 17.263.737Peşin Ödenmiş Giderler1.749.420 1.088.158İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.749.420 1.088.158Diğer Dönen Varlıklar171.162 175.704İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar171.162 175.704ARA TOPLAM414.756.050 308.952.297TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR414.756.050 308.952.297DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 2.544.588 2.544.588Diğer Alacaklar0 70.000.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 70.000.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 314.994.134 332.440.796Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller23.230.000 23.230.000Maddi Duran Varlıklar8 360.901.310 362.116.941Arazi ve Arsalar165.122.476 165.122.476Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.482.640 9.482.640Binalar67.526.968 68.130.941Tesis, Makine ve Cihazlar105.483.068 108.007.975Taşıtlar2.169.536 274.254Mobilya ve Demirbaşlar10.457.061 10.759.846Yapılmakta Olan Yatırımlar659.561 338.809Kullanım Hakkı Varlıkları3.625.199 3.783.111Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.418.837 3.731.517Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.418.837 3.731.517Peşin Ödenmiş Giderler183.900 155.455İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler183.900 155.455TOPLAM DURAN VARLIKLAR709.897.968 798.002.408TOPLAM VARLIKLAR1.124.654.018 1.106.954.705KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.503.739 7.633.106İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.503.739 7.633.106Banka Kredileri9 8.503.739 7.633.106Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları71.629.938 1.554.762İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları71.629.938 1.554.762Banka Kredileri9 70.327.250 342.125Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.302.688 1.212.637Diğer Finansal Yükümlülükler7.222.857 4.408.539Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler9 7.222.857 4.408.539Ticari Borçlar156.335.917 142.942.317İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 26.895.713 24.052.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 129.440.204 118.890.088Çalışanlara 4.784.104 2.789.376Diğer Borçlar79.486.386 22.165.049İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 55.146.306 8.517.758İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24.340.080 13.647.291Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)445.376 808.080İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)445.376 808.080Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 52.235 4.177.518Kısa Vadeli Karşılıklar1.047.131 1.136.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar793.766 779.871Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 253.365 356.327Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.639 57.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.639 57.679ARA TOPLAM329.521.322 187.672.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER329.521.322 187.672.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.558.928 72.770.446İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.558.928 72.770.446Banka Kredileri0 70.000.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.558.928 2.770.446Uzun Vadeli Karşılıklar40.623.195 39.330.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar40.623.195 39.330.203Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 25.213.707 25.849.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.395.830 137.949.810TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER397.917.152 325.622.434ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar726.736.866 781.332.271Ödenmiş Sermaye11 43.335.000 43.335.000Sermaye Düzeltme Farkları11 37.059.553 37.059.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)331.183.970 334.141.101Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)182.938.221 184.872.916Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 199.298.366 200.578.955Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.360.145 -15.706.039Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar146.538.478 147.560.914Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.707.271 1.707.271Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.472.150 15.234.912Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar17.472.150 15.234.912Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler56.451.815 49.491.256Yasal Yedekler11 56.451.815 49.491.256Diğer Özkaynak Payları-1.783.387 -1.783.387Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları226.772.754 208.534.506Net Dönem Karı veya Zararı16.245.011 95.319.330TOPLAM ÖZKAYNAKLAR726.736.866 781.332.271TOPLAM KAYNAKLAR1.124.654.018 1.106.954.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 732.191 274.598.000 9.266.243 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297Transferler-1.303.800 -1.303.800 -659.842 -1.963.642 0 48.157.230 -46.193.588 1.963.642 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-543.811 -543.811 -57.404 -601.215 1.418.671 1.418.671 24.986.764 24.986.764 25.804.220 25.804.220Dönem Karı (Zararı)24.986.764 24.986.764 24.986.764 24.986.764Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-543.811 -57.404 1.418.671 1.418.671 0 817.456 817.456Kar Payları3.ii.m 0 0 0 3.967.797 -45.812.521 -45.812.521 -41.844.724 -41.844.724Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 0 204.479.731 -12.492.404 79.313.625 732.191 80.045.816 0 10.684.914 10.684.914 49.491.255 -2.377.849 203.447.013 24.986.764 228.433.777 638.659.793 638.659.793Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 200.578.955 -15.706.039 184.872.916 147.560.914 1.707.271 334.141.101 15.234.912 15.234.912 49.491.256 -1.783.387 208.534.506 95.319.330 303.853.836 781.332.271 781.332.271Transferler-1.280.589 -1.280.589 -371.228 -1.651.817 96.971.147 -95.319.330 1.651.817 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-654.106 -654.106 -651.208 -1.305.314 2.237.238 2.237.238 0 16.245.011 16.245.011 17.176.935 17.176.935Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 16.245.011 16.245.011 16.245.011 16.245.011Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-654.106 -654.106 -651.208 -1.305.314 2.237.238 2.237.238 0 0 931.924 931.924Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları3.ii.m 0 0 0 6.960.559 -78.732.899 -78.732.899 -71.772.340 -71.772.340Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 0 199.298.366 -16.360.145 146.538.478 1.707.271 148.245.749 0 17.472.150 17.472.150 56.451.815 -1.783.387 226.772.754 16.245.011 243.017.765 726.736.866 726.736.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16.245.011 24.986.764DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.305.314 -601.215Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-817.633 -679.764Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-651.208 -57.404Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7 -826.109 -328.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar7 174.901 271.488Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler163.527 135.953Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi10 163.527 135.953Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.237.238 1.418.671Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar2.237.238 1.418.671Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)7 2.237.238 1.418.671DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)931.924 817.456TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.176.935 25.804.220Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları17.176.935 25.804.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933552BIST